人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻蒙古国大使馆举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月28日19:20 | 来源：人民网-国际频道
小字号

9月27日，沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄
9月27日，沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托9月28日电 （记者霍文）27日，中国驻蒙古国大使馆在乌兰巴托举办疫后首次线下国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。蒙古国家大呼拉尔（议会）副主席奥登图雅以及蒙古国政府、政党、军队、媒体、社会团体代表，各国驻蒙使节、中资企业、华侨代表等近300人出席。

新任中国驻蒙古国大使沈敏娟致辞。沈敏娟表示，今年是中华人民共和国成立74周年、改革开放45周年，又是人类命运共同体理念提出10周年，也是“一带一路”倡议及“亲诚惠容”周边外交理念提出10周年。当今的中国，发展成就举世瞩目，综合国力持续增强，人民生活水平持续改善，绿色发展取得积极成效，国际影响力显著提升。昨天，中方发布了《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书，全面介绍构建人类命运共同体的思想内涵和生动实践。中国始终把自身发展寓于各国共同发展之中，把自身前途命运和人类命运紧密联系起来，以自身新发展为世界提供新机遇。习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，成为人类命运共同体理念的三大支撑，为维护和平、推动发展、深化合作提供了中国方案。“一带一路”倡议则是实现人类命运共同体理念的重要平台，中方将于下月在北京举行第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，共商合作大计，共谋发展之策。

沈敏娟表示，中蒙同为亚洲发展中国家，共享亚洲价值观，都怀着让人民过上更美好生活的强烈愿望，都在符合本国国情和特色的现代化道路上辛勤探索，中方高度重视发展中蒙关系，积极在蒙践行“亲诚惠容”外交理念和“与邻为善、以邻为伴”周边外交方针，蒙方也将发展对华关系作为外交政策的首要方向，中蒙已成为休戚与共的命运共同体。中蒙关系的良好发展得益于两国领导人的战略引领，得益于两国经济高度互补，得益于两国民心相通。我和使馆同事愿同蒙古国各界人士结为挚友，携手打造中蒙关系更加美好的明天。

奥登图雅表示，中国拥有璀璨的文明和历史，在中国共产党的领导下，各领域发展取得丰硕成果，为全球和平发展发挥了大国应有作用。习近平主席提出的“全球发展倡议”“一带一路”倡议同蒙古国“远景-2050”“新复兴政策”发展目标契合，两国发展政策对接将对地区乃至全球发展发挥重要作用。中国秉持“亲诚惠容”外交理念开展同周边国家合作交流，为深化蒙中两国全面战略伙伴关系带来更多机遇。疫情期间，两国守望相助、携手共克时艰，开启了两国关系历史新篇章，并将蒙中关系发展成地区乃至国际合作典范。蒙方对此感到高兴，期待蒙中关系不断取得新的成就。

招待会气氛热烈友好，来宾们共同观看了反映中国面貌和亚运会主办地杭州风采的视频以及蒙古功勋演员、旅蒙华侨友谊学校学生和中国留学生表演的歌舞节目，盛赞中国发展成就和中蒙各领域合作成果，共话传统友谊。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】
(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部