9月27日，沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托9月28日电 （记者霍文）27日，中国驻蒙古国大使馆在乌兰巴托举办疫后首次线下国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。蒙古国家大呼拉尔（议会）副主席奥登图雅以及蒙古国政府、政党、军队、媒体、社会团体代表，各国驻蒙使节、中资企业、华侨代表等近300人出席。

新任中国驻蒙古国大使沈敏娟致辞。沈敏娟表示，今年是中华人民共和国成立74周年、改革开放45周年，又是人类命运共同体理念提出10周年，也是“一带一路”倡议及“亲诚惠容”周边外交理念提出10周年。当今的中国，发展成就举世瞩目，综合国力持续增强，人民生活水平持续改善，绿色发展取得积极成效，国际影响力显著提升。昨天，中方发布了《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书，全面介绍构建人类命运共同体的思想内涵和生动实践。中国始终把自身发展寓于各国共同发展之中，把自身前途命运和人类命运紧密联系起来，以自身新发展为世界提供新机遇。习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，成为人类命运共同体理念的三大支撑，为维护和平、推动发展、深化合作提供了中国方案。“一带一路”倡议则是实现人类命运共同体理念的重要平台，中方将于下月在北京举行第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，共商合作大计，共谋发展之策。

沈敏娟表示，中蒙同为亚洲发展中国家，共享亚洲价值观，都怀着让人民过上更美好生活的强烈愿望，都在符合本国国情和特色的现代化道路上辛勤探索，中方高度重视发展中蒙关系，积极在蒙践行“亲诚惠容”外交理念和“与邻为善、以邻为伴”周边外交方针，蒙方也将发展对华关系作为外交政策的首要方向，中蒙已成为休戚与共的命运共同体。中蒙关系的良好发展得益于两国领导人的战略引领，得益于两国经济高度互补，得益于两国民心相通。我和使馆同事愿同蒙古国各界人士结为挚友，携手打造中蒙关系更加美好的明天。

奥登图雅表示，中国拥有璀璨的文明和历史，在中国共产党的领导下，各领域发展取得丰硕成果，为全球和平发展发挥了大国应有作用。习近平主席提出的“全球发展倡议”“一带一路”倡议同蒙古国“远景-2050”“新复兴政策”发展目标契合，两国发展政策对接将对地区乃至全球发展发挥重要作用。中国秉持“亲诚惠容”外交理念开展同周边国家合作交流，为深化蒙中两国全面战略伙伴关系带来更多机遇。疫情期间，两国守望相助、携手共克时艰，开启了两国关系历史新篇章，并将蒙中关系发展成地区乃至国际合作典范。蒙方对此感到高兴，期待蒙中关系不断取得新的成就。

招待会气氛热烈友好，来宾们共同观看了反映中国面貌和亚运会主办地杭州风采的视频以及蒙古功勋演员、旅蒙华侨友谊学校学生和中国留学生表演的歌舞节目，盛赞中国发展成就和中蒙各领域合作成果，共话传统友谊。

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