人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻东盟使团隆重举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月27日20:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国驻东盟大使侯艳琪发表致辞。人民网记者 曹师韵摄
中国驻东盟大使侯艳琪发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

人民网雅加达9月27日电 （记者李培松、曹师韵）9月26日，中国驻东盟大使侯艳琪在雅加达举办国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立74周年。东盟秘书长高金洪，副秘书长德尼、艾格帕、陈德平，东盟各国常驻代表，东盟对话伙伴国大使，印尼外交部等政府部门官员，以及东盟智库、媒体、中资企业代表等百余名嘉宾出席。

侯艳琪发表致辞，回顾了新中国成立74年来的奋斗历程和辉煌成就，介绍了中国东盟关系不断取得历史性进展的表现及成果，展望了中国与东盟国家未来合作的新领域、新方向，肯定了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、人类命运共同体等重大倡议和理念的积极作用。侯艳琪表示，中国始终将东盟视为周边外交的优先方向，坚定支持东盟共同体建设，坚定支持东盟中心地位，坚定支持东盟在国际和地区事务中发挥更大作用。

侯艳琪强调，东亚合作共同利益大于分歧、合作大于竞争。只要各方切实尊重东盟中心地位，本着合作和建设性态度参与东亚合作，就一定能共同维护地区和平、发展与繁荣。我们愿同包括东盟以及对话伙伴在内的国际社会一道努力，积累共识、深化合作，携手共建人类命运共同体。

高金洪代表东盟方热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，盛赞中国发展成就和对世界及本地区的贡献，表示东盟将继续从中国快速发展中受益，愿抓住合作机遇，共同应对挑战，进一步推动东盟中国全面战略伙伴关系迈上新台阶。

招待会现场庄重、热烈、温馨。侯艳琪与来宾们共同观看中国发展成就和中国东盟共建“五大家园”宣传视频，就中国东盟关系及东亚合作交流互动。嘉宾们津津有味地品尝中秋月饼，欣赏传统民乐，体验中华文化的博大精深。

【1】【2】【3】
(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部