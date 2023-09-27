中国驻东盟大使侯艳琪发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

人民网雅加达9月27日电 （记者李培松、曹师韵）9月26日，中国驻东盟大使侯艳琪在雅加达举办国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立74周年。东盟秘书长高金洪，副秘书长德尼、艾格帕、陈德平，东盟各国常驻代表，东盟对话伙伴国大使，印尼外交部等政府部门官员，以及东盟智库、媒体、中资企业代表等百余名嘉宾出席。

侯艳琪发表致辞，回顾了新中国成立74年来的奋斗历程和辉煌成就，介绍了中国东盟关系不断取得历史性进展的表现及成果，展望了中国与东盟国家未来合作的新领域、新方向，肯定了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、人类命运共同体等重大倡议和理念的积极作用。侯艳琪表示，中国始终将东盟视为周边外交的优先方向，坚定支持东盟共同体建设，坚定支持东盟中心地位，坚定支持东盟在国际和地区事务中发挥更大作用。

侯艳琪强调，东亚合作共同利益大于分歧、合作大于竞争。只要各方切实尊重东盟中心地位，本着合作和建设性态度参与东亚合作，就一定能共同维护地区和平、发展与繁荣。我们愿同包括东盟以及对话伙伴在内的国际社会一道努力，积累共识、深化合作，携手共建人类命运共同体。

高金洪代表东盟方热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，盛赞中国发展成就和对世界及本地区的贡献，表示东盟将继续从中国快速发展中受益，愿抓住合作机遇，共同应对挑战，进一步推动东盟中国全面战略伙伴关系迈上新台阶。

招待会现场庄重、热烈、温馨。侯艳琪与来宾们共同观看中国发展成就和中国东盟共建“五大家园”宣传视频，就中国东盟关系及东亚合作交流互动。嘉宾们津津有味地品尝中秋月饼，欣赏传统民乐，体验中华文化的博大精深。

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