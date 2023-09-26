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王毅分别会见联合国气候变化迪拜大会候任主席苏尔坦、美国前财政部长保尔森

2023年09月26日23:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月26日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅26日在北京会见联合国气候变化迪拜大会候任主席、阿联酋气候变化事务特使苏尔坦。

　　王毅介绍了中国坚持绿色可持续发展理念和实践，表示中国是应对气变的积极倡导者，也是坚定行动派。我们全力支持阿方办好联合国气候变化迪拜大会，愿同阿方保持密切沟通合作，确保大会取得积极成果。

　　苏尔坦表示，阿方高度赞赏习近平主席提出的人类命运共同体理念，高度评价中方为全球可持续发展所作重要贡献。期待同中方携手推动大会取得历史性成功。

　　同日，王毅在北京会见美国前财政部长、保尔森基金会主席保尔森一行。

　　王毅表示，中美关系陷入低谷不符合两国人民利益，不符合国际社会期待，也不符合时代发展潮流。希望美方对华政策重回理性务实轨道，采取切实行动，拉长正面清单，缩小负面清单，和中方一道，探索中美两个大国和平相处之道。

　　保尔森等表示，欢迎美中近段时间恢复并保持对话。双方确应找到正确相处方式，建立互信，推动美中关系企稳好转。基金会将继续为美中加强沟通交流发挥积极作用。

(责编：白宇、卫嘉)

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