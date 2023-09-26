新华社北京9月26日电题：互利合作是当前中欧最正确的选择

新华社记者谢彬彬

第十次中欧经贸高层对话日前在北京举行，双方围绕宏观经济、贸易与投资、产业链供应链、金融合作等议题进行了坦诚务实的沟通交流，达成一系列互利共赢的成果和共识。当前世界正在经历深刻的历史之变，全球经济复苏动力不足。在此背景下，中欧坚持对话与合作，促进共同发展繁荣，具有特殊意义，向世界释放互利共赢的积极信号。

今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年。过去20年来，中欧贸易额增长近9倍，欧盟对华投资增长近3倍，中国对欧盟投资从零发展到上千亿美元，中欧已形成强大的经济共生关系。去年，在世界经济缓慢复苏的背景下，中欧经贸合作面临困难，但双边贸易额仍再创历史新高，达8473亿美元，同比增长2.4%，意味着中欧平均每分钟贸易往来超过160万美元。作为中欧合作的重要成果，中欧班列10年来累计开行7.7万列，通达欧洲25个国家和地区的217个城市，成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”，开创了亚欧国际运输新格局，搭建了沿线经贸合作新平台。欧盟中国贸易协会主席哈克马认为，多年积累的欧中贸易和投资成果使双方相互倚重，双方理应保持良好关系。法国国际问题专家布鲁诺·吉格说，中欧经济相互依存，已建构起一荣俱荣、一损俱损的关系。中欧完全可以在各有所长且能彼此成就的领域开展合作，实现共赢。

当前，通胀高企、需求疲软等因素拖累世界经济复苏步伐，欧洲也深受其害。欧盟委员会近日发布2023年夏季经济展望报告，将欧盟2023年经济增长预期从春季展望报告预测的1.0%下调至0.8%，2024年经济增长预期从1.7%下调至1.4%。在此背景下，不少欧洲企业加大在华投资布局力度。今年以来，德国大众宣布在华斥资10亿欧元建设纯电动智能网联汽车研发、创新和部件采购中心；西班牙机床制造商达诺巴特集团在上海设立了其全球第六大体验中心，加速其中国本地化战略；德国汽车产业供应商博世集团宣布在苏州投资约10亿欧元打造新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，主要服务中国市场。中国欧盟商会天津分会主席克里斯托夫·施伦普说，随着中国开放的大门越开越大，中国市场营商环境持续优化，越来越多欧盟企业“用脚投票”，来华开辟合作新领域，创新合作新形态。欧洲智库欧洲对外关系委员会今年在11个欧盟国家对1.6万人展开问卷调查，结果显示43%的受访者认为，中国是欧盟“必要的战略合作伙伴”。

近一段时间，对华“去风险”论调以及针对中国电动汽车发起反补贴调查等举动对中欧合作产生负面影响，引发欧洲不少有识之士和企业的担忧。匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得说，与中国“脱钩断链”将对欧洲经济造成沉重打击，所谓的“去风险”正是风险所在，“风险恰恰在于世界将再次被封锁”。欧洲对外关系委员会地缘经济学高级政策研究员阿加特·德马雷撰文指出，在对华“去风险”方面，欧盟的损失比美国更大。西班牙经济学家胡安·罗曼·拉略撰文指出，欧盟宣布对中国电动汽车发起反补贴调查是贸易保护主义，欧洲在未来几十年将为此付出高昂代价。

中欧有着广泛的共同利益和坚实的合作基础，双方聚焦互利合作是民心所向、企业所盼，双方理应秉持相互尊重、平等相待原则共同做大合作蛋糕。作为世界两大力量、两大市场、两大文明，中欧承担着历史责任，选择互利合作不仅将给双方民众带来福祉，也必将推动全球的稳定和繁荣。

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