新华社重庆9月26日电（记者刘潺、王嘉轩）25日，随着QR880次航班顺利抵达重庆江北国际机场，卡塔尔航空多哈直飞重庆航线正式复航。这是卡塔尔航空疫情后，在中国恢复的第七个目的地航线，标志着卡塔尔航空在中国市场的航班运力恢复至疫情前水平。

9月25日，重庆江北国际机场在为卡塔尔航空多哈直飞重庆复航后的首趟航班举行“过水门”仪式。 新华社记者刘潺 摄

此次复航的多哈直飞重庆航线，每周往返各三班，将采用空客A330-300机型执飞。据卡塔尔航空北亚区总经理陈昌耀介绍，多哈直飞重庆航线的复航标志着卡塔尔航空在中国市场的航班运力恢复至疫情前水平，每周共执行45次航班飞往中国的北京、上海、广州、香港、重庆等7个主要门户城市。

自2003年，卡塔尔航空开通首条往返于上海的航线后，其在中国运营航线已经达到了20年。目前，作为在中国运营规模最大的中东航司，卡塔尔航空全球航线网络覆盖超过160个目的地。卡塔尔航空多哈直飞重庆航线恢复后，将输送来自重庆及经重庆中转出入境的旅客无缝往返欧洲、非洲、中东和美洲的目的地，极大提升重庆江北国际机场航空通达性，助力重庆内陆开放高地建设。

9月25日，重庆江北国际机场停机坪上，卡塔尔航空多哈直飞重庆复航的首趟航班机组人员同参加庆祝仪式的各界嘉宾在客机前合影留念。 新华社记者刘潺 摄

据悉，重庆江北国际机场今年以来已陆续恢复伦敦、莫斯科、大阪、多哈、普吉、吉隆坡、芽庄、中国台北等8条国际（地区）航线，加密马德里、迪拜、新加坡、胡志明、香港等航线。当前实际在飞国际（地区）航线17条，每周接近80班。

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