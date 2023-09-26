图为活动现场。驻阿拉木图总领馆供图

人民网阿拉木图9月26日电 （记者李强）9月25日，中国驻阿拉木图总领馆隆重举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。阿拉木图市议长奥丁什耶夫、东哈萨克斯坦州副州长萨帕诺夫、哈外交部驻阿市代表布列格诺夫、多国驻阿市领事机构和国际组织代表以及领区政商学、教科文、媒体等各界友好人士，中资机构、华侨华人、留学生等400余人出席。

图为蒋薇总领事致辞。驻阿拉木图总领馆供图

蒋薇总领事回顾新中国成立74年来，尤其是新时代十年取得的伟大成就并表示，中国人民正在中国共产党带领下以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国的发展是造福世界人民的发展。过去10年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，经济总量占全球比重提升到18%左右。今年上半年，中国GDP同比增长5.5%，继续领跑世界主要发达经济体。中国对外开放的大门只会越开越大，中国经济长期向好的基本面不会改变，中国经济大船也必将乘风破浪、越行越远，持续为世界发展提供重要机遇。

蒋薇总结“一带一路”倡议十年成就并强调，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出“一带一路”伟大倡议以来，中哈关系达到历史最高水平，各领域合作取得前所未有的丰硕成果。中方愿以第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，同包括哈在内的国际社会一道，深化“一带一路”国际合作，践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体，为各国人民创造更多福祉。

图为哈外交部驻阿市代表布列格诺夫致辞。驻阿拉木图总领馆供图

布列格诺夫代表表示，中国作为全球领先国家，各领域成绩突出，是对世界政治经济发展具有影响力和话语权的负责任大国。在两国元首引领下，中哈关系开启下一个“黄金三十年”。中国已跃升为哈第一大贸易伙伴，双方经贸合作势头强劲，在国际问题上立场相近、相互支持，两国人民友谊日益深化，双边关系发展迎来新的广阔前景。

活动现场，总领馆精心制作的“一带一路”十年成就图片展和中国式现代化成就实物展引来宾驻足观赏。60余张精美图片讲述了“一带一路”倡议为世界各国打造了一个个“国家地标”“民生工程”和“合作丰碑”的生动故事。一辆辆“中国智造”的国产汽车雄姿挺拔，夹道欢迎各路宾朋，中国高铁、航空航天、装备制造等大国重器模型齐番亮相招待会现场。各界友人纷纷点赞中国发展成就，期待第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为全球发展带来新机遇。

活动现场华灯璀璨，洋溢着喜庆热烈的节日气氛。在悠扬的乐曲声中，中外宾客品尝中秋月饼，观看丝路新疆、大美中国、新时代之声、科技国际合作系列视频，共同举杯祝愿中国繁荣昌盛，中哈友谊花好月圆。

(责编：曹欣悦、张悦)