图为泰国商务部国际贸易厅厅长伦纳隆推介软质白米。泰国商务部供图

人民网曼谷9月26日电 （记者孙广勇）据泰国商务部统计，2023年1-8月泰国大米出口达527万吨，较去年同期增加10.48%，出口金额1003.7亿泰铢，同比增长10.48%。主要出口市场为印度尼西亚、伊拉克、南非、美国和中国，出口品种为白米（54.56%）、茉莉香米（18.37%）、蒸谷米（17.30%）、泰国香米、糯米及糙米等。

大米种植是泰国经济重要支柱产业。据统计，泰国大米种植面积6931万莱（1莱约合2.4亩），约占全国农业用地的46%，从事水稻生产的农户有416万户，占农业总户数的65％。大米是泰国外汇收入的主要来源之一。泰国农业经济办公室统计，每年泰国收获稻谷约3000万吨，加工后的大米约有1000万吨出口、1000万吨国内消费。

印度目前是全球最大的大米出口国，占全球贸易40%，而泰国和越南分别占约15%和14%。泰国商务部国际贸易厅（Department of Foreign Trade）厅长伦纳隆对记者表示，2022年泰国是世界上第二大大米出口国，出口量769万吨，较2021年增长了22.1%。2023年的目标是出口800万吨，争取连续两年成为全球第二大大米出口国。

泰国在国际大米出口市场上位居前列。但是近年来，泰国与越南、印度、缅甸等国的竞争不断加剧。为了提升泰国大米竞争力，2023年泰国将加强软质白米的出口。伦纳隆表示，此前泰国出口的白米主要为硬质白米，而目前开发的软质白米虽然没有香米的味道，但是口感松软，适合消费者口味。“软质白米具有产量高、投入少、价格低的优势。泰国之所以必须推软米，是因为世界大米市场的竞争形势更加激烈。为了在品种、质量和价格上具有竞争力，许多稻米生产国已转向加快稻米产品的开发，消费者的口味已转向更多地消费软米，尤其是亚洲市场。”

图为泰国农业与合作社部培育的优质稻种。泰国商务部供图

为了提高泰国大米的竞争力并保持海外市场份额，泰国商务部、泰国农业与合作社部以及泰国大米出口商协会、农户等政府和私营部门积极加强合作，就大米的种植、收获、加工、出口等各个环节进行沟通，以从大米战略、种植到出口等整个产业链，进行有效协调，确保泰国大米出口的优势地位。

为了不断提高大米种植产量、培育更多优质稻种，泰国政府十分重视水稻科研，不仅设立了全国性水稻研究所，还在全国设有28个大米研究中心。每个中心负责若干个府的稻谷研究，形成了覆盖全国的稻谷科研网络。泰国大米出口商协会主席查伦表示，为了促进出口，种植者必须根据各国市场需求，不断研发新的大米品种，满足不同群体的消费需要。

为了促进大米出口，泰国政府采取积极措施，以加强推广贸易展览，并与贸易伙伴进行谈判，探索新市场。“政府将加强与包括伊拉克、印尼、南非、美国和中国在内的关键贸易伙伴关系作为优先事项，以拓展新市场。”泰国商务部国际贸易厅厅长伦纳隆说：“凭借各相关部门的合作和整合努力，相信2023年泰国大米出口量将达到800万吨的设定目标。”

作为泰国大米的重要进口国，中国是泰国大米巨大的消费市场。随着经济高速发展，中国民众对大米消费需求也呈现多元化发展趋势，泰国不仅有茉莉香米，还有很多特种稻米。伦纳隆对记者表示：“2022年泰国向中国出口大米75万吨，同比增长18.8%。而2023年1-8月，向中国出口24万吨，占总出口量的4.56%。”

2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，中泰经贸合作迎来新契机。近日中泰两国相关部门表示，将在泰国大米质量和标准、知识产权保护执法等领域加强合作与沟通，促进中泰经贸关系发展。

“在种植、收获、运输、销售各环节，泰国商务部、农业与合作社部、农产品标准办公室等多部门严格把关，目的就是严格管理生产质量，保证各国消费者都能吃到高品质的泰国大米，”伦纳隆说，“泰国政府将继续鼓励农民提高大米产量和改良品质，同时在农业灌溉方面提供支持。不仅是大米，还有榴莲、橡胶、木薯等，泰国和中国在很多农产品领域都有着广阔的合作前景，希望中方能够帮助推广泰国大米等农产品，进一步促进中泰经贸关系。”

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