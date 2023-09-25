中国新闻社总编辑张明新在致辞。人民网记者 李培松摄

人民网雅加达9月25日电 （记者李培松）9月25日，“一带一路”十周年故事图片展在印尼阿拉扎大学举行，各界嘉宾及师生代表200余人出席开幕式，全天观展数千人次。

此次活动由中国驻印尼大使馆、中国新闻社主办，中国新闻社印尼分社承办，印尼阿拉扎大学孔子学院协办。中国驻印尼大使馆文化参赞周斌、中国新闻社总编辑张明新、印尼阿拉扎大学校长亚瑟普·赛福鼎、阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼、印尼中国商会总会总主席张朝阳、印尼中华总商会副总主席林克旭等嘉宾共同为图片展剪彩。

展览内容共分5个部分，分别是：丝路风情篇、经济贸易篇、基础建设篇、民心相通篇、中国—印度尼西亚篇，精选共建“一带一路”国家100余幅图片。

今年是“一带一路”倡议提出十周年，印尼是“21世纪海上丝绸之路”首倡地。张明新在致辞中表示，今天我们在这里举行“一带一路”十周年故事图片展活动，就是想通过一幅幅摄影作品，一个个定格的瞬间，呈现共建“一带一路”国家的经济社会发展情况和人文历史风貌，生动展示“一带一路”建设的累累硕果。

亚瑟普表示，此次图片展对推动印尼人民与中国人民的交流交往很有意义。

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