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2023年“迎中秋·秀才艺”中韩少年儿童才艺展演颁奖典礼在韩举行

2023年09月25日16:41 | 来源：人民网-国际频道
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“迎中秋·秀才艺”中韩少年儿童才艺展演颁奖典礼在仁川大学孔子学院礼堂举行。中韩子女教育协会供图
“迎中秋·秀才艺”中韩少年儿童才艺展演颁奖典礼在仁川大学孔子学院礼堂举行。中韩子女教育协会供图

人民网首尔9月25日电 （记者马菲）9月23日，由仁川大学孔子学院和中韩子女教育协会共同举办的“迎中秋·秀才艺”中韩少年儿童才艺展演颁奖典礼在仁川大学孔子学院礼堂举行。

今年9月开始启动的“迎中秋·秀才艺”中韩少年儿童才艺展演大会吸引了众多在韩少年儿童踊跃报名参加，获奖选手获得由仁川大学孔子学院颁发的奖励证书。仁川大学孔子学院院长任晓丽、中韩子女教育协会会长高洁以及中韩少女儿童和家长等参加了颁奖典礼。

在颁奖典礼上，五组获奖小选手作为代表，为现场观众演绎了自己的参赛作品，分别是柳讚煐的乐器手碟《向云端》《阿里郎》，尹智暋、尹觝源的歌曲《静夜思》，李梓熙讲故事《中秋节的传说》，张东赫、张诗娴的诗朗诵《将进酒》，宋慧妍、崔荙洢、宋可妍歌舞《中秋月儿圆》。

除获奖选手外，小星星华语合唱团、小星星中文学校朗诵主持班、快板班以及小星星艺术团也献上了精彩演出，包括合唱歌曲《说唱脸谱》和《把未来点亮》、快板表演《筷子的蕴意》、诗朗诵《中秋》、古筝琵琶弹唱《声声慢》以及传统中国舞《中秋》。

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(责编：艾雯、常红)

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