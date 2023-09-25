人民网开罗9月25日电 （记者沈小晓）9月的沙特骄阳似火，白日午间地面温度仍高达40余度。在沙特乌马哈特岛的海岸旁，十余名中国和沙特工作人员正穿着水鞋、挽着袖子，共同开展种植红树林活动。

红树林是生长在热带、亚热带的海岸潮间带植物群落，被称为“海上森林”，是地球上固碳效率最高的生态系统之一。近日，中国港湾沙特红海开发项目团队在其施工开发岛屿乌马哈特9-5岛上开展红树林移植活动。该活动作为沙特种植1亿棵红树林计划的一部分，旨在响应沙特绿色倡议和“2030愿景”，助力沙特恢复自然绿地并应对气候变化。

据中国港湾沙特红海开发项目安环总监陈敏介绍，参与此次种植活动的有来自环保监测单位的植物学家、现场工程师和多名中沙工作人员。截至目前，此次活动共完成月3000余株红树林幼苗种植，为昔日荒芜的海岸线潮间带增添了不少生机。

红树林是沙特最重要的天然二氧化碳汇，也是鸟类和海洋生物的重要栖息地。据了解，中国港湾在沙特谢巴拉等其他岛屿也建立了红树林灌溉保护区、红树林生态缓冲区和自然鸟类人工巢穴，通过多项生态环保措施为当地自然生态保护工作贡献中国力量。

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