人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

 海外中企开展红树林移植活动 助力当地生态保护 

2023年09月25日16:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中沙员工共同在乌马哈特岛海岸旁种植红树林。中国港湾供图
中沙员工共同在乌马哈特岛海岸旁种植红树林。中国港湾供图

人民网开罗9月25日电 （记者沈小晓）9月的沙特骄阳似火，白日午间地面温度仍高达40余度。在沙特乌马哈特岛的海岸旁，十余名中国和沙特工作人员正穿着水鞋、挽着袖子，共同开展种植红树林活动。

红树林是生长在热带、亚热带的海岸潮间带植物群落，被称为“海上森林”，是地球上固碳效率最高的生态系统之一。近日，中国港湾沙特红海开发项目团队在其施工开发岛屿乌马哈特9-5岛上开展红树林移植活动。该活动作为沙特种植1亿棵红树林计划的一部分，旨在响应沙特绿色倡议和“2030愿景”，助力沙特恢复自然绿地并应对气候变化。

据中国港湾沙特红海开发项目安环总监陈敏介绍，参与此次种植活动的有来自环保监测单位的植物学家、现场工程师和多名中沙工作人员。截至目前，此次活动共完成月3000余株红树林幼苗种植，为昔日荒芜的海岸线潮间带增添了不少生机。

红树林是沙特最重要的天然二氧化碳汇，也是鸟类和海洋生物的重要栖息地。据了解，中国港湾在沙特谢巴拉等其他岛屿也建立了红树林灌溉保护区、红树林生态缓冲区和自然鸟类人工巢穴，通过多项生态环保措施为当地自然生态保护工作贡献中国力量。

【1】【2】【3】【4】【5】
(责编：艾雯、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部