9月24日，中国驻蒙古国大使沈敏娟致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托9月24日电 （记者霍文）24日，由旅蒙古国华侨协会主办的庆祝中华人民共和国成立74周年暨中秋佳节招待会在旅蒙华侨蒙中友谊学校文体中心举行。中国驻蒙古国大使沈敏娟、公参张阳、领侨处主任石永斌、旅蒙华侨协会会长白双站、旅蒙华侨蒙中友谊学校校长张凤英、蒙古国中华总商会会长张义波、蒙古国立大学孔子学院院长朱军利以及中资企业、华人华侨代表近百人出席。

沈敏娟在致辞中说，多年来，旅蒙华人华侨积极投身中蒙友好事业，为当地培养了一批又一批中蒙友好的继承人，为增进蒙古国人民对中国人民的了解，深化中蒙友谊作出了重要贡献。每逢佳节倍思亲，我们的党、政府和人民一直牵挂着海外的亲人，挂念着大家的安危、冷暖，挂念着大家的生存、发展。驻蒙使馆是华人华侨的家，我们会一如继往地向大家提供支持和帮助，欢迎侨胞们多提宝贵意见，多支持使馆的工作。

沈敏娟还介绍了中国式现代化发展取得的非凡成就。她说，中国正在向第二个百年奋斗目标迈进，在中国式现代化的道路上交出了一份又一份亮眼的成绩。今年上半年，中国国内生产总值同比增长5.5%，明显快于世界主要发达经济体，这也为包括蒙古国在内的周边国家提供了重要的利好。中蒙两国经济互补性强，发展潜力巨大，两国的友好关系在持续升温，希望大家充分利用了解和熟知中蒙两国的独特优势，继续积极投身中蒙合作的各项事业，在新时代创造出自己的新天地。

白双站在致辞中说，新中国成立74年来，祖国的面貌发生了翻天覆地的变化，取得了令人瞩目的辉煌成就，书写了国家发展和民族复兴的壮丽篇章，祖国迎来从站起来、富起来到强起来的历史性伟大飞跃。旅蒙华侨在使馆领导和国侨办的指导和关怀下，与在蒙各大商会密切合作，携手并进，努力为中蒙友好关系发挥好桥梁和纽带的作用。

招待会开始首先播放了《义勇军进行曲》。旅蒙华侨蒙中友谊学校的师生们表演了马头琴合奏《今天是你的生日》、舞狮、舞蹈《回眸》、民乐合奏《十五的月亮》、男声独唱《我的中国心》等歌颂祖国生日和中华文化的文艺节目。招待会气氛友好热烈，华人华侨共祝祖国繁荣昌盛。

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