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2023印尼“多彩活动庆中秋”活动举行

2023年09月24日15:25 | 来源：人民网-国际频道
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印尼当地大学领导与学生一起展示制作的灯笼。主办方供图
印尼当地大学领导与学生一起展示制作的灯笼。主办方供图

人民网雅加9月23日电 （记者曹师韵）9月23日，2023印尼“多彩活动庆中秋”活动在印尼峇淡世界大学大礼堂圆满落幕。此次活动由“汉语桥”俱乐部总站主办、“汉语桥”俱乐部（雅加达站）和印尼雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）承办、印尼峇淡世界大学协办，通过线上和线下结合的方式进行。雅协执行主席蔡昌杰、雅协执行秘书长兼联络处主任余文琼、中外语言交流合作中心公派教师卢鹏、慈光基金会会长黄如在、世界大学校长林庆祥、世界大学印中合作交流处兼语言中心主任郭惠玲、慈容学校各级校长及学校师生和家长共340余人出席活动。

此次中秋体验活动精心安排了丰富多彩的节目与活动，包括中国传统乐器古筝表演、书法展示兼陶笛演奏、高中生快乐操表演、猜灯谜等。其中，亲子互动环节现场示范如何制作灯笼和冰皮月饼，参与者既学习了中国传统技艺，又增进了亲子关系。当地学生表示，这次中秋节过得非常有意义，期待能参加更多类似活动，帮助自己学习汉语，并进一步了解中国传统文化及其所承载的内涵与意义。

蔡昌杰在致辞中表示，“汉语桥”俱乐部（雅加达站）于2020年12月成立，为喜欢中文和想了解中华文化的印尼学生提供了一个很好的交流和展示平台。丰富多彩的活动及比赛吸引了印尼各省学校的学生参加，目前俱乐部成员人数已达一千余人。今年庆中秋活动的内容更加丰富，希望各位学生在参加活动的同时，促进中文学习，并深刻感受博大精深的中华文化。

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(责编：王禹蘅、吴成良)

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