人民网上海9月23日电 （记者俞懿春）以“迈向新征程的中国与世界：复苏与挑战”为主题的第五届外滩金融峰会（以下简称“外滩峰会”）23日在上海开幕。本届外滩峰会由中国金融四十人论坛和中国国际经济交流中心共同举办。时隔3年，外滩峰会重回以线下为主的举办形式，自9月22日起为期3天，共吸引国内外财经政要、机构高管与学界领袖等逾850人参会。

外滩峰会国际顾问委员会主席、欧洲中央银行前行长让-克洛德·特里谢在开幕式上致辞说，当前，全球正面临多重挑战和危机，此次外滩峰会的举办恰逢其时。他在致辞中回忆了自己1982年首次访华的经历，“当时为了探讨中法之间的直接投资，我来到了北京，至今记忆犹新。”他表示，过去40多年的改革开放促进了中国各领域巨大发展，显著提升了人民生活水平。“这也证明，如果我们把人力资源、有效且高效的经济和金融规则相互结合，我们所有人都能为社会、国家和世界作出应有贡献。”

外滩金融峰会组委会执行主席、中国金融四十人论坛常务理事、上海新金融研究院理事长屠光绍表示，当前，全球都面临经济复苏和增长挑战，全球经济格局正面临重大调整和变化。与此同时，全球依然担负共同任务，有着相同诉求。所以，依然要奏响交流互动、促进合作的主旋律；依然要写好加强协商、携手共进的大文章。他表示，外滩峰会举办的初衷就是希望搭建中外交流对话的平台，扩展聚思汇智的渠道，前四届的举办使当初的设想成为现实，在这一过程中，外滩峰会的影响力也不断提升。

中国国际经济交流中心副理事长宁吉喆表示，本届外滩峰会的主题反映了各方对经济复苏的期待和对风险挑战的担忧。当前，世界经济复苏放缓，中国经济呈现波浪式发展、曲折式前进的态势。宁吉喆就中国经济前景可期分享了5点看法：中国居民消费空间广、潜力大；中国优质商品和服务供给缺口多、潜力大；中国创新发展的动能在、潜力大；中国全面深化改革在路上、潜力大；中国对外开放市场阔、潜力大。他表示，中国的发展带给世界的不是风险，而是合作的新机遇。中国将以加快构建新发展格局助力构建开放型世界经济，为世界经济复苏注入新动力，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在外滩峰会开幕式上发表主题演讲，阐述了欧盟无意与中国脱钩的立场。“一系列冲击正在促使各国将政策重点从效率转向韧性，我们不应低估这些挑战和地缘政治变化的严重性。欧盟和中国可以作为合作伙伴，共同努力应对这些问题。”东布罗夫斯基斯表示，作为世界第二大经济体、第一制造业大国和第一货物贸易大国，中国在全球价值链中发挥着重要作用。中国经济走势将影响全球经济，过去几十年的全球经济增长一直受到中国经济强劲增长的支撑。欧盟与中国的经济和贸易伙伴关系，对欧盟来说意义重大。

美国前国务卿基辛格在外滩峰会期间举行的一场高端国际对话上表示，“在当今的国际关系中，我们不能忽略中国，一个真正国际化、全球化的进程，不能没有中国的参与。”他强调，脱钩对中美两国来说都是不利的，重中之重是中美之间应加强相互沟通和了解。基辛格还提到，人工智能技术的发展必须得到有效管控，而这可以成为中美对话与合作的领域。同时，其他国家也应参与进来，共同制定人工智能时代的全球治理体系规则。

本届外滩峰会共设立7场全体大会、9场闭门研讨会、6场高端国际对话和10场圆桌会议。在绿色发展、国际金融、资产管理、金融科技四大主题之下，外滩峰会覆盖全球宏观政策、国际供应链演变、能源安全与转型、应对气候变化、活跃资本市场、更高水平金融开放、沪港国际金融中心分工与合作、人工智能等前沿科技应用与监管、人口老龄化等多个经济金融热点问题，以期探寻全球复苏与增长路径。

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