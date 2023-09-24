人民网伦敦9月23日电 （余颖）23日英国布里斯托博物馆举办首届“天涯共此时——中秋节”演出活动，广州文化艺术团极高艺术水准的演出震撼全场，当地观众对艺术家们所呈现出的完美节目赞叹不已，现场掌声不断。

据介绍，“天涯共此时——中秋节”活动创办于2017年，每年中秋节前后，世界各地的中国文化中心和旅游办事处联动举办丰富多彩的文化活动，向各国民众阐释中秋节所蕴含的团圆、和谐、幸福的文化内涵，展现中华民族的亲情观、家庭观、价值观。这项活动已成为重要的中国传统节庆活动品牌之一，成为展示中华传统文化、推动文明交流互鉴的有益平台。

活动首次在英国布里斯托落地，恰逢布里斯托建市650周年，以及布里斯托博物馆成立200周年，广州文化艺术团给布里斯托观众带来别具特色的舞蹈、杂技、木偶、广东音乐曲艺、粤剧等，为英国民众奉献了一场传统与创新、流行与时尚结合的文化盛宴，更为中英间文化交流增添了浓墨重彩的一笔。

布里斯托市长代表罗斯斯顿·格里菲说，布里斯托是一个包容开放的城市，在布里斯托居住的华侨华人是布里斯托市多元文化发展的重要组成部分。他希望今后有更多的文化交流活动在布里斯托开展。

此次活动由英国MIC Connect和西英格兰旅游局联合主办。西英格兰旅游局首席执行官凯瑟琳·戴维斯表示，非常高兴看到中国游客的回归，西英格兰旅游局对重启中国游客市场充满期待。广州文化艺术团表演和访问将带动中国游客到访。

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