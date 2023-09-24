“中华战舞”《英歌舞》展现潮汕文化。人民网记者 邢雪摄

人民网布里斯托9月23日电 （记者邢雪、周卓斌）伴随着悠扬的音乐声，来自广州市杂技艺术剧院的演员李梦楠稳稳地用足尖立于搭档龙云侠的肩上，英国布里斯托博物馆大厅里掌声欢呼声阵阵。一名当地观众告诉记者：“从来没有看到过如此激动人心的表演，太震撼了。”

“天涯共此时——中秋节广州文化艺术团赴英交流演出”9月23日在布里斯托博物馆举办，此次活动由英国MIC Connect和西英格兰旅游局联合主办，是中国文化和旅游部“天涯共此时”项目首次在布里斯托开启，来自广州的艺术家们用精湛的技艺为布里斯托的观众奉献了一场视听盛宴。

中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞李立言在致辞中表示，中秋节是中国春节之外最重要的传统节日，也是亲友团聚、共享美食和共赏一轮明月的美好日子。今年的中秋节具有特别的意义，来自布里斯托友好城市广东省广州市专门组派一个高水平的综合艺术团，展示独具特色的中国文化，庆祝布里斯托建市650周年，与大家共享“天涯共此时”的欢乐。英国布里斯托市长代表罗伊斯顿·格里菲说，布里斯托是一个包容开放的城市，在这里居住的华侨华人是该市多元文化发展的重要组成部分。罗伊斯顿·格里菲希望看到今后有更多的文化交流活动在布里斯托开展。

广州市文化广电旅游局副局长张胜在现场对广州文旅进行推介，播放广州市文化旅游宣传片，从历史、美食等各方面介绍布里斯托的友好城市广州市，并希望通过此次国际高水平演出，为布里斯托人民展现中华文化艺术的独特魅力。

整场演出将中秋元素和岭南特色结合起来，包含了舞蹈、杂技、木偶、广东音乐曲艺、粤剧等艺术表达形式。其中兼具艺术性和观赏性的高难度作品“肩上芭蕾”，将经典的西方芭蕾与中国传统杂技相结合，展示出中西文化的交流互鉴。高胡独奏和舞蹈《彩云追月》，用中国传统民乐和舞蹈表演呈现出一幅云追月的中国写意水墨画意境。男女软功表演《梦蝶》，如两只蝴蝶翩翩起舞，在传统杂技表演基础上注入了具有鲜明现代感的艺术元素。

西英格兰旅游局首席执行官凯瑟琳·戴维斯在演出结束后激动地告诉记者：“这场演出让人叹为观止！”她说，布里斯托与中国已经有200多年的贸易往来，如今在教育、文化、经贸等多个领域都有紧密的联系，布里斯托已经连续近20年庆祝中国农历新年，但这是第一次庆祝中国的中秋节，期待未来这个项目可以持续下去，展现中国文化的更多层面。

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