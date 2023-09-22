人民网马尼拉9月22日电 （记者樊帆）9月21日，中国驻菲律宾使馆在马尼拉举行招待会，庆祝中华人民共和国成立74周年。菲律宾副总统兼教育部长莎拉·杜特尔特用中英双语发表视频致辞，菲代理外长多明戈、财长乔克诺、贸工部长帕斯卡尔，参议院少数派领袖皮门特尔、参议员埃斯库德罗，众议院少数派领袖利巴南、秘书长维拉斯科、界别党联盟秘书长妮基、外委会主席阿里纳斯、多数派副领袖嘉琳，菲军副参谋长盖尔兰，菲总统中国事务特使许智钧、颜杰奇，阿尔拜省省长拉格曼、卡加延省省长曼巴、卡坦端内斯省省长约瑟夫，政府有关部门负责人，以及菲华商联总会理事长施东方、菲华各界联合会主席蔡永宁、菲律宾中国商会会长侯世练等华社侨领和社会各界友好人士，其他国家驻菲使节、国际组织代表和驻菲中资机构、外派教师、留学生、媒体智库人士近千人出席。

中国驻菲律宾大使黄溪连在致辞中表示，新中国成立74年来，中国共产党领导中国人民团结奋斗，战胜各种艰难险阻，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。今年初，马科斯总统成功访华。两国元首一致认为，海上问题不是两国关系的全部，应通过友好协商妥善管控分歧。这些重要共识为中菲关系发展指明了方向。当前，中菲关系正处在一个关键时期。双方应当落实好两国元首共识，确保中菲关系沿着健康稳定的轨道向前发展，为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定作出贡献。

莎拉副总统在致辞中代表菲律宾全体人民，向全体中国人民热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，并表示，过去74年来，中国经济繁荣和民生发展方面取得了惊人成就，未来还将见证中国进一步发展进步。祝愿菲中伙伴关系蓬勃发展，持续加强农业、贸易、投资、科技和人文交流合作，深化教育和青年领域合作，探索更多造福两国民众的新途径。

招待会现场展出了“新时代中国的非凡十年”图片展，设置了杭州亚运会纪念品展台和中资企业展台，播放了反映中国经济社会发展伟大成就和中菲务实合作丰硕成果的短片，表演了具有中菲民族特色的文艺节目。与会嘉宾们纷纷祝贺中华人民共和国成立74周年，期待中菲关系行稳致远，造福两国人民。

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