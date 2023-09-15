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中国图书展亮相第43届菲律宾马尼拉国际书展

2023年09月15日17:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马尼拉9月15日电 （记者樊帆）9月14日至17日，第43届菲律宾马尼拉国际书展在菲律宾马尼拉思慕会展中心举行。由中国国家新闻出版署主办、北京语言大学出版社协办的“中国图书展”在展会上亮相，为当地读者和出版商展示了多种当代中国图书。

中国图书展亮相第43届菲律宾马尼拉国际书展。人民网记者 樊帆摄

中国图书展亮相第43届菲律宾马尼拉国际书展。人民网记者 樊帆摄

“中国图书展”共展出300种、600余册精品图书，包括《习近平谈治国理政》第二卷、第三卷和第四卷在内的主题类图书，满足菲律宾当地汉语学习者需求的国际汉语教材，以及反映中国文学和艺术领域最新研究成果的图书等。

中国图书展亮相第43届菲律宾马尼拉国际书展。人民网记者 樊帆摄

中国图书展亮相第43届菲律宾马尼拉国际书展。人民网记者 樊帆摄

此次参展图书由北京出版集团、人民教育出版社、高等教育出版社、北京语言大学出版社等知名出版单位出版，以主题出版、文化出版、语言出版为主，为菲律宾民众更好地了解中国、感知中国架起了文化桥梁。

菲律宾国际图书展是菲律宾规模最大、持续时间最长的书展，为期五天，本届书展有120多家图书出版商参展。

(责编：崔译戈、常红)

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