鲍志鹏

当前，美国持续推动对华战略竞争，世界经济、全球发展被“武器化”“工具化”风险加剧。今年是中国提出共建“一带一路”倡议10周年。在这一大背景下，美西方加大诋毁“一带一路”合作，散布谣言，污名化“一带一路”合作的企图昭然若揭。

“一带一路”合作启动以来，中国积极推动与发展中国家政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为中国与广大发展中国家关系持续健康发展注入了强劲动力，成为了构建人类命运共同体的生动实践，强化了发展中国家在中国外交中的基础地位。

面对这一局面，美国出于维护全球霸权地位，争夺在发展中世界话语权和主导权的私欲，视“一带一路”合作为“眼中钉”“肉中刺”，逐步将针对“一带一路”的攻击从侧重发起单边舆论战转向利用制度、规则、舆论复合手段的全方位打压。

基础设施作为“一带一路”合作的优先领域，在促进发展中国家工业化，解决当地民众就业等方面发挥了积极作用。

鉴于中国与“一带一路”共建国家在基础设施领域合作的成功实践，为“竞赢”中国，拜登政府上台后加大了对全球基础设施领域的投入与关注。2021年，美国在七国集团（G7）峰会期间，提出“重建更美好世界”计划，但受制于美国国内政治影响，并无实质进展。2022年6月G7峰会期间，美方又宣布启动“全球基础设施伙伴关系倡议”，承诺在5年内筹集6000亿美元，用于支持发展中国家基础设施建设，但启动一年多，仍被诟病“雷声大雨点小”，迄今未见任何标志性的“大手笔”工程，并未给提升发展中国家基础设施水平以实质帮助。“东施效颦”不成，通过制造舆论挑唆“一带一路”合作，企图“花小钱办大事”，似乎也成为了美国的“权宜之计”。

出于刺激经济需要，新冠疫情期间，不少经济体为应对新冠疫情大幅扩大公共支出，推高了债务水平，使得新兴经济体系统性风险和脆弱性进一步上升，南北鸿沟拉大。

作为全球头号发达经济体，美国理应在稳定世界经济发展预期，协调全球宏观经济政策，推动落实2030可持续发展议程发挥建设性作用。然而为应对通胀压力，美联储自2022年3月至今已连续11次加息，引发了新兴亚洲、非洲、拉美地区新兴经济体本币贬值，抬高了新兴经济体在国际资本市场上的融资成本，加剧了偿债压力。受制于经济体量、债务管理能力、国家治理水平有限，部分发展中国家主权债务危机恶化，一些发展中国家国内政局出现动荡。

一直以来，中国高度重视债务可持续性问题，同有关国家合作发布了“一带一路”融资指导原则、债务可持续性分析框架，助力共建国家提升债务管理能力。没有一个发展中国家因中方提供的贷款陷入所谓“陷阱”。

事实胜于雄辩，公道自在人心。澳大利亚昆士兰大学学者沙哈尔·哈梅里表示，一些西方国家认为的中国借基础设施投资对太平洋岛国开展“债务陷阱外交”的说法缺乏依据。新加坡东南亚研究所2022年的实证研究也证明中国面向东南亚国家提供的项目贷款融资并不存在所谓制造“债务陷阱”问题。由此可见，美国及其部分盟友，是以小人之心度君子之腹，恶意挑拨“一带一路”国家间合作，罔顾发展中国家具体情况，一心维护其自身私欲，煽风点火，唯恐天下不乱。

（作者是中国国际问题研究院亚太研究所助理研究员，中国-孟加拉国友好协会理事）

(责编：于洋、常红)