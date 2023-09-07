□ 聂书江

近日，美国拜登政府开始加强对华核电产品的出口管制，要求用于中国核电站的某些发电机、容器、软件、特别核材料和原材料在出口时，需额外提出申请。这一规定是继2021年美国将涉及核工业的23家中国实体列入“实体清单”后，对中国核电发展的又一项限制措施。

2018年10月，美国核安全局针对中国核工业出了一份禁令。这份明显偏向美国核技术出口、打压中国自主技术的禁令称，不予批准中广核及其相关实体申请新的技术、设备、材料出口许可或修订、延长已有的出口许可。中广核集团因此受到严格限制。2019年8月，美国又将中广核电力股份有限公司、中广核集团、中广核研究院有限公司、苏州热工研究院有限公司纳入“实体清单”。2020年，美国国防部将包括中国三峡集团、中化集团等在内的11家中国企业列入“实体清单”。此后，只要中国核电工业稍有新动向，美国就实施制裁。

自20世纪50年代建立核工业体系开始，拥有自主知识产权就一直是中国核电工业的核心目标。经过数十年发展，从前端的铀浓缩、核燃料制造、核电站技术的发展，到后端的乏燃料后处理技术，乃至快堆、高温气冷堆、聚变堆的研究，中国核电工业门类齐全，技术水平已处于世界前列。因此，美国对中国核电工业的制裁，不会伤及根本。这一点，美国心知肚明。

明知道制裁效果有限，美国却仍然在核电领域鼓动“脱钩断链”，本质目的在于胁迫其他国家选边站队，遏制中国核电工业发展。根据美国《出口管理条例》，被列入“实体清单”意味着企业在从美国或含有美国技术成分的第三方购买任何受管制物项时，都需要获得美国工业和安全局的许可证。由于美国在经济、科技等领域处于强势主导地位，欧洲、日本、韩国等科技发达国家和地区的底层核心技术大多依赖美国，因此，美国的“实体清单”制裁可能迫使合作伙伴“表现忠诚”，避免受到负面影响。

美国加码限制对华出口凸显其霸道成性。近年来，美国把“制裁”“极限施压”“经济胁迫”作为维护本国霸权的惯常手段。据统计，截至今年初，全球已有近1.2万个组织和个人遭受美国制裁。为维护一己之利，美国早已习惯霸道行事，不惜破坏国际规则秩序，削弱他国发展能力，拖累全球经济增长步伐。

这件事情再次表明：关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。科技兴则民族兴，科技强则国家强。关键核心技术是国之重器，对推动国家经济高质量发展、保障国家安全有重要意义。中国应以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，让动辄挥舞制裁“大棒”的霸权行径失去抓手。

（作者系中国政法大学光明新闻传播学院副教授、传播学所副所长）

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