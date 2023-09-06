朝阳少侠

人民网漫评日本排放核污染水：“环境战犯”（漫画作者：马宏亮）

2023年8月24日，日本开始向海洋排放福岛核污染水。这些天，各种消息满天飞。有人激愤，有人疑惑，有人恐慌，还有人在借机煽动滋事。有必要客观冷静，以科学态度进行探讨，厘清几个关键问题。

核污染水究竟安不安全？

对于这个问题，任何负责任的回答必须有确凿的科学依据。我们有充足理由质疑核污染水的安全性，因为这毕竟是曾经受过核污染、含有大量放射性核素的“问题水”，肯定不是拧开就能喝的矿泉水。

再展开点说，日本要排放的核污染水源自福岛核事故后注入熔融损毁堆芯的冷却水，以及渗入反应堆的地下水和雨水，包含熔融堆芯中存在的各种放射性核素，处理难度很大，特别是很多核素尚无有效处理技术，部分长寿命核素可能随洋流扩散，对周边国家海域生态平衡和海洋环境带来不确定影响。

以上都是中国有关主管部门公开发布的信息——我们不是科学家，那最可靠的当然是相信权威机构的官方发布，而不是一些营销号的添油加醋，这是一条重要原则。

针对日本排海行动对中国的影响，目前中国最权威的官方表态是8月24日生态环境部负责人答记者问。根据这份表态，2021年、2022年中国都曾在管辖海域进行过海洋辐射环境监测，结果均未见异常。目前，生态环境部正在开展2023年度监测，后续还将持续加强有关监测工作。相信权威信息会及时更新。

根据有关部门专家对核污染水排海后扩散的模拟预测，日本核污染水约2至3年后进入我国海域。当然，黑潮、海洋生物迁移等因素可能影响实际进入我国海域的时间。

为切实维护人民生命健康，防范核污染水排海对中国食品安全造成的放射性污染风险，我国已于8月24日起暂停所有进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。显然，这也是对日本不负责任一意孤行的强烈反制。要注意的是“暂停”，至于什么时候恢复，首要前提当然是确认无害。

日本被冤枉了吗？

这个答案就很明确了，那就是日本绝对没被冤枉。日本单方面强行启动核污染水排海，是极其短视、自私自利、不负责任的做法。中国对此立场一以贯之、无可指摘。

首先，日本强行排海没有正当性。核污染水是日本的水，理应在日本本土处理消化，凭什么排向大海，把核污染的风险转嫁给全世界？《联合国海洋法公约》写得清清楚楚，“各国应采取一切必要措施，确保其管控活动不污染其他国家及其环境，并确保污染不扩大到公海和其他国家海域。”显然，日本强推排海违反了国际法义务。

且不论这水问题有多大，至少日本排海行为就已经增加了别国的应对成本。核污染水排海后，其他国家特别是邻国不得不加强相关监测等一系列措施，还要承担部分群体利益受损、民众恐慌、社会不稳等各种附加风险。好端端的，凭什么大家都要替日本为这些成本和风险买单？

第二，日本无法证明净化装置的长期有效性和可靠性。从目前掌握的信息看，日本尚无法去除氚等放射性核素，能否去除其他放射性核素也有待验证。

现在福岛核电厂现场贮存的核污染水约134万吨，每天还要增加100吨。日本的设备能否有效处理数量巨大、成分复杂的核污染水且长期可靠，没人敢打包票。日本宣称要排放30年甚至更久。如此漫长的过程，处理设备老化了怎么办？出现了误操作又怎么办？

第三，日本倒打一耙、污蔑中国行径更是其心可诛。据说日本为核污染水问题投入700亿日元公关费用，这些原本可以用来进一步处理核污染水的钱，估计不少用在了对付中国身上。他们妄称中国“逆行潮流”“独家反对”，还将核事故产生的核污染水与世界各国核电站正常运行产生的废水混为一谈，甚至诬蔑“中国核电站释放的废水辐射量更高”，企图转移视线、蒙混过关。

说中国“独家反对”是睁眼说瞎话。别国不说，就连日本本国的反对声音也不绝于耳。2023年8月日本民调显示，超过八成的日本受访者认为日本政府就核污染水的说明“不充分”，仅有不到30%民众支持排海。最近韩国民调显示，80%韩国民众对日本排放核污染水感到担忧。

日本之所以敢冒天下之大不韪，很大程度上是仗着美国的纵容支持。试想如果排海的是中国，美国那些政客，还有CNN、纽约时报又会发出什么狂言！

顺便说一句，美国等西方国家在核污染方面也是劣迹斑斑。国际原子能机构数据显示，1946年至1993年间，美、英、法等13个国家向海洋倾倒超过20万吨的固体核废料，仅美国就向北大西洋和太平洋倾倒过至少19万立方米放射性物质。

1946年至1958年间，美国曾在马绍尔群岛进行了67次核试验。时至今日，当地居民仍承受着辐射中毒、海洋生物污染、核废料填埋场泄漏危机等无妄之灾。

该怎么对待日本？

日本不顾国际社会强烈反对，执意启动核污染水排海，不代表我们对它的斗争结束了，而是进入了新阶段。我们宣布暂停进口日本水产品，一些日本高级别代表团访华日程也推迟，这些都令日方清楚意识到，不要妄想冒天下之大不韪可以没有成本，不要指望“生米煮成熟饭”就能瞒天过海。

首先，尽管日本投靠的盎撒人掌握着全球话语霸权，但他们并不代表国际舆论。新媒体时代，人人都有麦克风。全世界正义人士，包括国际环保、动物保护等团体以及渔业、食品、旅游业等民间组织都应该联合起来，让日本“生态环境破坏者”“全球海洋污染者”的丑陋面目大白于天下，持续压日本寻求更好的替代处理方法。

其次，要推动国际原子能机构等尽快建立独立有效的长期国际监测机制，对日本核污染水排海进行有效、持续监督监测，尤其要确保现场监督和取样监测的独立性，绝不能依靠日方单方面提供的数据和信息，因为东电和日本一些政客的节操早已碎了一地。对于后续相关利益攸关方向日本诉讼、索赔的提议，我们也应该持完全开放和积极态度。

再说回我们自己，还是要每临大事有静气。日本政府确实无良，但我们也不能以过激行动代替理性思考。

要抵制所有海产品吗？大可不必。我们要相信中国政府一定会将有问题的海产品拒于国门之外。现在正是海洋旅游和海鲜消费旺季，无差别抵制海产品，只会对我们自己相关产业和从业人员造成伤害，更不利于巩固当前中国经济回升势头。这岂不是让亲者痛、仇者快？不要用日本的错误来惩罚我们自己。

此外，还要特别警惕那些在网上别有用心带节奏的人，比如扩散社会恐慌情绪的，呼喊“打倒小日本”的，煽动“上街”的。这些人非蠢即坏，甚至又蠢又坏。一些人巴不得我们乱、不团结，干扰我们发展，我们偏不上当。

最后想说，日本之所以敢一排了之，取决于两件事，一是日本国内一些势力自私自利毫无道德的劣根性；二是美国为了拉拢利用日本无原则给予的包庇纵容。在这件事情上，美国开了一个极其恶劣的先例，让世人更加看清，美国主导的国际秩序已经不只是黑暗的丛林法则，而是黑帮的恶人当道，只要你是老大的人，怎么为非作歹都畅通无阻，黑白可以颠倒，是非可以混淆。

日本能否改弦更张取决于上述两个变量。要么日本转性，要么美国霸权坍塌。前者我们不抱希望，后者则是大势所趋。可以断言，日本的排放坚持不了30年。多行不义必自毙，一旦美国“老大”从巅峰滑落，没了“靠山”撑腰，你让日本把它的核污染水喝了，恐怕它都没有二话。

所以，为了世界的公平正义，为了全人类的共同福祉，为了清洁美丽的地球家园，中国人要争气，吾辈当自强！

(责编：贾文婷、刘叶婷)