通讯员 韦天聪 光明日报全媒体记者 周仕兴

邕江之滨，朱槿花下。金秋的绿城南宁，草木葱郁，万物并秀。

承载着中国与东盟各国合作共赢梦想的第20届中国—东盟博览会（简称东博会）将于9月16日至19日在南宁举行。中国和东盟各国领导人将站在新起点上共商合作大计，推动双边合作迈上更高台阶。

搭建平台、畅通渠道、增进交流……20年来，东博会构建了中国与东盟在多个领域的协调合作机制，11国携手并肩、共赴未来，加快推进构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，双方合作为不确定的世界带来更多确定性，为世界和地区和平稳定、发展繁荣注入更多正能量。

“10+1>11” 东博会20年硕果累累

2003年，印尼巴厘岛，在第7次中国—东盟10+1领导人会议上，中国—东盟建立面向和平与繁荣的战略伙伴关系，揭开了双方友好关系的新篇章。在这次会议上，中方倡议每年在广西南宁举办中国—东盟博览会。

作为促进中国—东盟自由贸易区建设的具体行动，这一倡议得到了东盟各国领导人的普遍欢迎，并写入会后发表的《主席声明》。2004年，首届东博会成功举办并永久落户南宁。

中国—东盟博览会和商务与投资峰会不但是中国和东盟10国共同搭建的经贸等多领域有效合作的大平台，也是中国—东盟自贸区建设的助推器，给双方企业和人民带来了实惠，在中国和东盟合作中发挥着越来越重要的作用。

20年来，由中国和东盟10国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办、广西壮族自治区政府承办的东博会，已成为中国与东盟沟通合作的重要平台，中国和东盟各国共襄合作盛举，共筑互赢平台，绽放绚烂多彩的合作共赢之花。

东博会采取“政府搭台、经济唱戏”模式，中国和东盟领导人共同推进，搭建了多领域友好合作的桥梁，形成中国—东盟合作独特的“南宁渠道”，成为服务中国—东盟乃至RCEP和“一带一路”的区域公共产品和国际合作平台，成功实现了“10+1>11”的目标。

前19届东博会共有182位中外领导人、3800多位部长级贵宾和国际组织负责人出席，110多万名客商参会，共举办200多场经贸活动，吸引4万多位中外企业代表参会。

中国—东盟博览会秘书处秘书长韦朝晖介绍，东博会秉承促进中国—东盟自贸区建设宗旨，着力提升经贸促进功能，推动中国—东盟自贸区1.0版升级到2.0版，并向3.0版迈进。

20年前，说起越南榴莲、泰国山竹、印尼咖啡等东盟国家特色产品，许多人知之甚少。20年后，越来越多东盟产品通过东博会进入中国，有的甚至成为“网红”畅销各地。

“中国—东盟博览会已经发展成为东盟贸易投资促进活动的重要平台，成为中国与东盟成员国良好合作的典范。”印度尼西亚共和国总统佐科·维多多在第17届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会开幕大会的视频致辞中高度评价东博会。

北京大学国际关系学院教授翟崑说，受益于东博会，双方合作已经从货物、投资和服务贸易，延伸到国际产能合作、跨国园区建设等领域，并带动了人工智能、 互联网、港口、教育等多领域交流，双方合作正朝向宽领域、深层次、高水平迈进。

推动中国—东盟关系成为亚太区域合作成功典范

1991年，中方应邀出席在吉隆坡举行的第24届东盟外长会，正式开启中国和东盟对话进程。2003年，中国与东盟签署了《中国与东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言》，中国成为第一个与东盟建立战略伙伴关系的国家。双边战略伙伴关系正式建立，为中国—东盟关系开启了新篇章，极大推动与促进了双边关系的全面发展。中国—东盟博览会应运而生。

高规格的政商对接、多层次的交往活动、宽领域的高层论坛……20年来，中国与东盟的合作在东博会上得到了全方位呈现，双边合作不仅给地区带来实惠，而且推动了全球经贸向前发展。

一直以来，中国积极支持东盟共同体建设，支持东盟在区域合作中的中心地位，东盟国家也将中国视为值得信赖的伙伴。在中国—东盟博览会的推动下，双边关系在各个领域飞速发展，政治互信不断增强，务实合作硕果累累，中国东盟合作已成为维护地区和平稳定、促进发展繁荣的重要支柱。

澳大利亚、韩国、斯里兰卡、哈萨克斯坦……从第11届东博会起，中国—东盟博览会设特邀合作伙伴，邀请中国和东盟以外的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国和共建“一带一路”国家担任特邀合作伙伴，推动“一带”与“一路”的有机衔接，从服务“10+1”合作向服务RCEP合作及共建“一带一路”拓展，推动中国和东盟与区域外国家更多交流，创造更多商机。

贸易、投资合作是双边关系向前发展的重要见证。数据显示，中国与东盟双边贸易额从2004年的1000多亿美元增长至2022年的9753.4亿美元。中国连续14年保持东盟最大贸易伙伴，东盟连续3年成为中国第一大贸易伙伴。中国与东盟双向累计投资额从2002年300亿美元，增长到2022年10月的超3400亿美元，增长超过11倍。

2021年，在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中国和东盟正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。这是双方关系史上新的里程碑，将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的动力。

2022年，东盟主导发起的RCEP全面生效实施，全球最大自贸区由此诞生。“中国—东盟博览会大力推动CAFTA、RCEP等自贸区建设，博览会为区域经贸合作开拓了更广阔的空间，加速推动区域经济一体化进程，为地区繁荣与稳定注入强劲动力。”泰王国驻南宁总领事馆总领事彬嘉玛·塔维她雅浓说。

东博会从推动中国—东盟自贸区全面建成到全新升级，从推动“一带一路”倡议走深走实到RCEP落地。中国东盟全面战略伙伴关系的建立，东博会功不可没。

“中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会在推动东盟—中国战略伙伴关系中发挥了重要作用。”时任越南社会主义共和国政府总理阮春福在第13届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会开幕大会上致辞说。

推动中国东盟合作成为构建人类命运共同体的生动例证

多年来，中国始终把东盟作为周边外交的优先方向和高质量共建“一带一路”的重点地区，支持东盟共同体建设，支持东盟在东亚合作中的中心地位，支持东盟在构建开放包容的地区架构中发挥更大作用。

在中国—东盟博览会的推动下，中国与东盟引领东亚经济一体化，促进共同发展繁荣，让20多亿民众过上了更好的生活。

印尼雅万高铁、马来西亚关丹港、文莱摩拉港……随着一条条新公路铁路建成通车、一个个港口升级改造，不断增强的物流聚集辐射力为沿线国家和地区按下发展快进键。

陆海新通道国际门户港北部湾国际港年吞吐量已经突破700万标箱，榴莲、冻虾等东盟产品正更多地走进中国千家万户；作为“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的重要项目，中老铁路截至目前运输旅客总量已经超过2000万人次；中国在马来西亚设立的首个国家级产业园区马中关丹产业园协议投资超460亿元人民币，累计工业总产值超600亿元……

印尼总统特使、海洋统筹部长卢胡特在参加第16届中国—东盟博览会时致辞说，博览会已经成为亚洲投资和贸易推广的重要平台，成为东盟和中国国家之间良好合作的典范。对东盟成员国来说，“一带一路”倡议有助于缩小基础设施差距，推动工业发展，通过发展基础设施和加强贸易，将进一步推动东盟一体化进程。

中国和东盟山水相连，文化相近，人文相亲，双方人民友好交往的历史源远流长，是守望相助的好邻居、肝胆相照的好朋友、携手发展的好伙伴。依托东博会这一重要合作平台，中国和东盟在人文、教育、民生、健康等领域的交流合作不断走深走实。中国—东盟文化论坛、中国—东盟博览会文化展等接连举办，为促进区域人文交流发挥积极作用。中国已累计培训东盟国家技术和科技管理骨干1300多名，双方互派留学生人数超过20万人，中国高校开设了东盟10国官方语言专业，东盟国家建设了42所孔子学院和39所孔子学堂，目前东盟10国均已成为中国公民出国旅游目的地，双方互为主要旅游客源地。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，双方守望相助，共克时艰，就分享抗疫经验，推进抗疫物资供应，合作研发疫苗，共同维护地区产业链、供应链稳定等达成诸多重要共识。在中国抗疫关键时刻，东盟国家及时给予中方宝贵支持和无私援助。中国在国内疫情趋于稳定后，向东盟国家派出医疗专家组，提供物资和技术援助，分享抗疫经验，及时开通双方人员和物资往来“快捷通道”和“绿色通道”。

东博会框架下的中国—东盟卫生合作论坛每两年举办一次，成为中国和东盟卫生合作的重要机制，推动了中国—东盟医院合作联盟、中国—东盟跨境医疗合作平台等机制落地。（通讯员 韦天聪 光明日报全媒体记者 周仕兴）

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