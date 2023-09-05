本报记者 邹 松 张矜若 时元皓 沈小晓

南非员工对准备投入当地门店的海信家电样机进行调试。

李银丹摄

泰国员工在海尔空调生产线进行操作。

陈 爱摄

工人在位于西安国际港务区的陕西康佳智能家电有限公司生产车间工作。

新华社记者 张博文摄

在2023年圣保罗国际消费类电子及家用电器产品展览会上，参观者在TCL展台前合影留念。

本报记者 时元皓摄

在2022年柏林国际消费电子展期间，参观者在卡萨帝展台前了解智能厨房设备。

本报记者 李 强摄

随着中国制造业不断优化升级，中国家电正以“中国智造”的形象走向世界。中国品牌智能家电凭借质量、创新等优势走俏海外，让更多家庭享受科技进步带来的便利生活。同时，一些中国家电企业设立海外生产基地以及配套产业链，助力当地产业升级，创造就业岗位，促进经济社会发展。

“带来全新智能家居体验”

市场调研机构预计，全球智能家居设备市场未来几年出货量将以每年6.2%的复合增长率持续增长。随着智慧家居理念在世界各地逐渐深入人心，越来越多中国品牌智能家电给海外消费者带去了新颖便捷的体验。

来自南非的瓦尼莎对家里的“新成员”十分满意，它不但能定时提醒家人食品过期时间、推荐上百种食谱，还会替瓦尼莎把当天需要购买的食材通过短信通知丈夫，并在她做饭时贴心地播放她喜欢的视频节目……这位“新成员”，就是海信南非公司去年推出的智能冰箱。瓦尼莎亲切地称它为“靓姐妹”，“它已成为我们家厨房里的重要一员，不仅因为美观，更因为智能。”

泰国曼谷市民艾欧选择中国品牌智能家电的一个重要原因，是这些产品“充满人性化的细节”。他家里的海尔洗衣机不仅噪声小，还有多种洗涤功能可以选择，可以满足不同衣物的清洗需求。“我经常使用15分钟快洗模式，这在夏天非常实用。”艾欧介绍，这台洗衣机搭载的AI智慧洗功能，能自动检测衣物重量、材质，并选取最优洗涤模式，通过手机应用即可远程操控。

“把空调温度调到23摄氏度，打开电视播放今天的足球比赛……”近日，在巴西圣保罗市举行的消费电子展上，专程来TCL展台参观的费尔南多主动向记者演示起该品牌产品。“通过简单的语音指令，家里的电视就能切换不同的使用场景，无论是工作、健身还是游戏，这给我带来全新智能家居体验。”费尔南多表示，自己家中电视、空调以及手机都是中国品牌的，未来计划添置更多智能家电产品，打造属于自己的智慧家庭。

此外，可视对讲的智能门锁、能自动巡视的扫地机器人、自动添加食材的智能炒菜机等一系列中国品牌智能家电都加速走出国门，“圈粉”海外消费者。不论是在中国进出口商品交易会等国家经贸合作平台现场，还是海外线上线下渠道，中国品牌智能家电的受关注度都在不断提升。

“以创新科技实力吸引用户”

数据显示，今年上半年，中国家用电器出口数量超17亿台，同比增长1.4%，出口额2967亿元人民币，同比增长5.2%。智能体验优越是中国家电出口逆势增长的重要原因之一。

“注重研发、先进的技术以及完善的供应链等优势，让中国品牌智能家电成为能够提供创新技术的优质产品。”TCL巴西公司副总裁菲利普·法伊介绍，中国智能家电品牌近年不断加大技术研发投入，仅TCL就在全球拥有43个研发中心和32个制造基地，致力于研发和制造适合不同市场的新产品。

泰国地处热带，几乎一年四季都需要开空调制冷或除湿。但潮湿的环境使空调内部极易滋生霉菌，当地很多用户要定期请专业人员进行深度清洁。针对这一问题，海尔电器（泰国）有限公司在泰国成功上市自清洁空调，利用自清洁技术，剥离空调蒸发器上的灰尘、污垢、霉菌，保持空调内部洁净，为用户带去健康和便捷。历经持续不断的更新迭代，如今的海尔空调不仅支持自清洁，还支持UV杀菌等功能，充分满足了当地消费者的需求。“海尔以当地用户需求为导向，立足现有技术，不断加大研发力度、推出创新产品。”海尔泰国空调工厂研发部经理王泉水介绍，过去5年，海尔在泰国销量增长近3倍，整体跃居头部阵营，空调市场占有率位居第一。

海信自主研发、在南非率先上市的“生活链接”智能控制平台，通过集合人工智能及物联网等相关技术，为用户提供更智能、便捷、节能的家电产品和解决方案。用户可以通过手机、平板电脑以及海信智能冰箱的大屏幕等智能终端实现远程控制、调整家电设置。南非大型连锁超市“马克罗”的销售经理派尼尔对记者表示，海信等中国品牌智能家电使用方便，正在获得越来越多的南非消费者青睐。

“家电日益丰富的自动化功能正在改变消费者的使用偏好，消费者对家电的需求不仅仅是单一用途的电器产品，而是多用途、便利化、节能环保的智能设备。”巴西瓦加斯基金会大学国际金融副教授夏华声对记者表示，“中国智造”科技含量和工业水平不断提高，将使中国智能家电竞争力进一步增强，“中国智能家电以创新科技实力吸引用户，未来‘出海’前景无限广阔。”

“积极与当地分享先进技术和经验”

促进智能家电消费，产业供给是关键。除常规的成品出口，中国智能家电品牌在海外设立生产基地以及配套产业链，或者通过收购国外品牌加快全球产业布局，为当地产业升级、扩大就业等作出贡献。

2013年，海信集团和中非发展基金共同出资3.5亿兰特（1美元约合19兰特）在开普敦北部建立海信南非工业园。通过职业辅导计划，工业园区内约70%的管理岗位由当地员工担任，还为物流、回收、安保、保洁等配套行业创造了5000多个就业机会。“现在工厂里的年轻人技术越来越好了！”在工业园冰箱生产线主管普尔看来，中国企业十分重视人才培养，提升了当地整体劳动力技能水平。

美的埃及洗碗机工厂是北非和中东地区第一家使用现代先进生产技术的洗碗机工厂。“工厂实现了数字化、自动化等技术的集成与综合运用，并利用这些新技术实现商业模式、产品研发模式、生产模式、质量管理模式和消费者服务模式等全方位变革，促进效率提升、节能减排和经营优化。”工厂负责人陈巍巍介绍，工厂致力于推动研发、制造和人才的本土化，为当地提供了约1500个工作岗位，“工厂积极与当地分享先进技术和经验，不断提升本土制造能力，零部件本地化比例已达到60%。”今年3月，埃及总理马德布利在视察企业时表示，工厂推动了埃及现代产业本地化，对促进当地经济和就业等发挥了重要作用。

海尔于2007年在泰国设立的工厂，已经发展成为年产量百万台，集研发、制造、出口于一体的制造中心，产能优势不断扩大。工厂拥有员工超2500人，有冰箱、洗衣机、空调等多条生产线。其产品不仅服务于泰国当地用户，还远销至欧洲、南美及中东地区。员工萨蒙已经在工厂工作多年，他对记者表示：“我见证了工厂员工数量不断增长、产品流水线逐步扩增的发展变化，非常感谢海尔为我们提供工作机会。我们家里的家电都是海尔的，使用起来既安心又自豪。”

《 人民日报 》（ 2023年09月05日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)