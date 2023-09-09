王震 邓洁 朱虹 皇甫万里

明斯克荔枝中餐厅，位于白俄罗斯首都最繁华的地段——胜利大街1号。餐厅的经营者是白俄罗斯人娜斯佳。她的丈夫邢亮从中国到明斯克创业已整整十年。十年间，他们从相遇相知，到共同创业，直至步入婚姻，提起这段过往，两人不约而同地说：“他（她）是我人生中最正确的选择！”

邢亮一家接受人民网采访。 人民网 皇甫万里摄

白俄罗斯姑娘拯救了“中国胃”

2013年，80后南京小伙邢亮作为一家中国外贸公司的采购员，第一次来到明斯克。他发现，当地的基础设施还相对比较落后，各类商品和物资供应的种类也十分有限，但需求却非常旺盛，他敏锐地嗅到了商机。

“于是我决定留下来做贸易和工程项目，同时开始搭建自己的供应链，确保商品的稳定供应。”他说。

创业之初遭遇的各种难关仍历历在目。邢亮回忆道：“那时明斯克的中国人还很少。我语言不通，对当地文化、生活习惯也不适应，再加上工作中要与白俄罗斯的各种法律法规打交道，经常碰壁，有时候感到很无助。”

在最困难的时候，他遇到了娜斯佳。娜斯佳曾在中国留过学，毕业后在明斯克一家公司担任翻译。“很幸运能遇到小娜，她在工作中给了我很大的支持。有她在我身边，我觉得自己可以克服任何困难。”

邢亮需要经常开车去外地出差。他的中国胃不习惯西餐，常常吃不饱饭。小娜发现后开始学做中餐，每天用保温盒装起来让邢亮带到路上吃。

“每一道菜都充满了爱的滋味、家的味道。”邢亮说起妻子的时候，脸上满是笑意。

中白工业园的建设者

随着 “一带一路”建设的持续推进，中白各领域合作不断升温。巨石中白工业园是中白两国合作的重要项目，被誉为“一带一路”上的明珠。邢亮的公司承接了园区内消防设施的安装项目。

他介绍道，中白工业园内厂房的设计和建造充分体现了绿色发展理念。利用自然光、通风和节能技术，提高了资源利用，同时也减少了厂房对环境的影响。这种理念符合全球可持续发展的趋势，也是中国企业在全球市场竞争中的优势之一。不仅如此，厂房的建设速度和质量也给白俄罗斯同行留下了深刻印象。短短几年内，中白工业园就完成了大量高质量的厂房建设，这充分展示了中国企业在基础设施建设方面的实力。

如今的中白工业园规划合理，厂房林立。他说，自己作为两国重要合作项目的参与者，感到非常自豪。

今年，邢亮感到自己尤其忙碌，公司的生意规模和经营范围正在不断扩大，公司的业务除了明斯克之外，也开始向周边国家延伸。为了提升运营效率，他开始投资仓库建设和物流设施。

他戏称“有时候感觉我自己回家就像出差”。尽管嘴上这样说，但邢亮也表示自己累并快乐着，“因为我通过自己的努力和头脑实现了自己的价值。”

跨国家庭见证中白友谊

邢亮夫妇有两个可爱的孩子，姐姐6岁，弟弟5岁。由于爸爸忙于工作经常出差，姐弟俩跟妈妈和外婆相处的时间更多一些，孩子们的俄语比中文要流利得多。这让邢亮不免有些失落。“我还是希望孩子们中学毕业后能去中国读大学，通过系统学习深入了解中国文化，希望他们长大后能在中白关系越来越好的背景下有更好的发展。”

谈到家庭生活，邢亮用了一个词——“温暖”。尽管夫妇二人来自不同的国家，但他们都觉得，中国人和白俄罗斯人有许多特质是相通的，比如真诚、善良、热情、勤劳，因此他们无论是在日常相处还是和双方父母的交往都很融洽，即使发生了矛盾也很容易化解。

那么两人是如何被彼此吸引的呢？在娜斯佳看来，他们之间并没有轰轰烈烈的爱情故事，他们的心彼此走近是一个自然而然的过程。“我觉得邢亮是一个很有责任感的人，和他在一起，我感到很安心。” 娜斯佳说。

谈到妻子，邢亮则是掩盖不住的一脸幸福。他说：“白俄罗斯姑娘特别会照顾家人，我经常出差，但每天都和他们娘仨通话。不管我在哪里，一想到他们，我心里就很踏实。”

照片墙记录每个幸福的瞬间。 人民网 皇甫万里摄

这些年，两国民间的往来的变化不仅仅体现在经贸合作，仅就不断增加的中餐厅数量，就可以看出两国人文交流变化。

娜斯佳告诉记者，来荔枝餐厅用餐的客人本地人和中国人的比例大约各占一半，“很多当地人愿意尝试中餐，慢慢接受中式饮食文化。他们对我们的菜品和口味都非常了解，宫保鸡丁、锅包肉、酸菜鱼……这些都是顾客常点的菜。”

今年是“一带一路”倡议提出十周年，也是邢亮在明斯克的第十个年头。他坦言，自己能够切身感受到中白关系提升给自己带来的积极影响。 “‘一带一路’倡议为在海外发展的人带来了新的机遇。同时，他感到还有很多事情在等着自己。“随着全球经济一体化的加速，国际竞争也日益激烈。我们需要不断提升自己的综合素质，才能应对激烈的竞争。比如，‘一带一路’共建国家的法律法规、商业环境等方面与我国存在差异，这就需要我们要不断地去学习和适应，未来，我们才能更好地开展国际交流与合作。”

(责编：苏缨翔、刘慧)