付随鑫

近年来，美西方不断编造“中国债务陷阱”“中国黑客”“中国投资全球港口威胁论”等弥天大谎，瞄准“一带一路”倡议等各国合作项目，试图通过传播谣言抹黑打压中国，割裂中国与各国之间合作发展。然而，事实表明，所谓的“中国威胁论”根本不存在，完全是美西方蓄意向中国甩锅，凸显其愈发严重的霸权焦虑。

发展中国家并不相信美西方捏造的“中国债务陷阱”谎言。斯里兰卡外长萨布里曾多次驳斥“中国债务陷阱论”，指出中方尊重斯方请求，从来没有强迫斯方贷款；没有中国的帮助，斯方不可能实现发展。巴基斯坦外长比拉瓦尔在访问日本时期间也表示，有关巴基斯坦陷入中国“债务陷阱”的指责是“政治宣传”，巴基斯坦债务问题不会导致其重要基础设施被他人掌控。

实际上，中国资金为发展中国家的经济发展提供了重要动力。非洲已建设完成1万公里铁路、近10万公里公路以及大量的医院、学校等关键基础设施。据世界银行测算，“一带一路”倡议下的交通基础设施项目若全部得以实施，到2030年，每年将有望为全球产生1.6万亿美元收益，占全球GDP的1.3%，其中90%的收益将由伙伴国分享。

美西方国家大肆宣扬“中国债务陷阱论”不过是为了渲染所谓“中国威胁论”，其背后是霸权心思作祟。参与共建“一带一路”倡议的国家对与中国合作的高度肯定，使美国和西方部分国家犯了“红眼病”。伴随遏华战略冲动，美西方持续妖魔化“一带一路”倡议，用所谓的“中国经济胁迫”孤立中国发展；用所谓的“中国债务陷阱”切割中国与各国间合作；用所谓的“中国威胁论”丑化中国国际形象。

美国凭借美元霸权对发展中国家进行收割是其一贯伎俩。前些年，美国大搞量化宽松的货币政策，大量低息美元贷款涌进发展中国家，推动这些国家的债务水平迅速高涨。新冠疫情暴发后，美联储持续激进加息，致使许多发展中国家资金外流、货币贬值，以美元计价的债务负担剧增。

相比于美国利用金融霸权对发展中国家落井下石，中国一直积极帮助发展中国家缓解债务困境。公道自在人心，美西方的伎俩早就被广大发展中国家看穿。未来，中国将继续践行正确义利观和亲诚惠容理念，秉持共商共建共享原则，积极推动“一带一路”倡议与参与国家发展战略规划对接，为助力发展中国家实现自主和可持续发展贡献力量，用开放透明回应美西方的对“一带一路”倡议的抹黑唱衰。

（作者是中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、美国研究所助理研究员）

(责编：于洋、常红)