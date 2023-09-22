人民网开罗9月21日电 （记者沈小晓）9月21日，由中国港湾承建的坦桑尼亚坦噶港二期码头改扩建工程项目暂定项通过竣工验收，标志着该项目的全面竣工。

坦噶港升级改造项目是中坦两国在“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下优势互补、互利互惠的又一重大成果体现。

业主和咨工团队高度肯定了项目的安全、质量和进度管理工作，对中国企业的专业能力及出色的履约能力表示高度赞赏。坦桑尼亚港务局副局长朱马·塞姆汉多·基贾瓦拉表示坦噶项目执行十分圆满，感谢中国港湾在面对疫情、全球航运紧张等多种不利因素背景下顺利完成了项目建设，非常期待在后续项目中能够继续合作。

在项目建设期间，中国港湾雇佣了超过500名当地员工，培养了一批优秀的属地工程师和技术工人，顺利达成了项目建设管理的各项指标，按合同节点如期完成了全部工作。

随着一、二期工程的全面竣工，百年坦噶老港已重新焕发新颜，成为坦桑尼亚新的货运进出口通道，将进一步促进坦桑尼亚经济社会发展，为坦桑尼亚及周边国家带来实实在在的民生福祉。

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