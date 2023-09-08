中国驻哈萨克斯坦大使张霄致辞。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳9月7日电 （记者李强）9月7日，“共建‘一带一路’倡议十周年回顾与展望”研讨会暨中国中亚“黄金30年”交流会在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学成功举办，此次活动由新华通讯社、中国日报社、哈萨克斯坦中国研究中心共同主办。

哈萨克斯坦信息和社会发展部副部长托尔甘巴耶夫在致辞中表示，2013年9月7日，习近平主席在阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫大学提出“一带一路”倡议。此后，在这一框架下，中亚国家与中国各领域合作蓬勃发展。2019年哈中正式建立永久全面战略伙伴关系。今天，哈中两国在交通、贸易和文化等领域的联系与合作紧密而富有成效。

哈萨克斯坦国务秘书卡林在贺信中表示，本次会议的举办地极具象征意义。在各方努力下，如今“一带一路”已成为一条开放包容、均衡普惠、合作共赢之路。

哈萨克斯坦中国研究中心主任沙伊梅尔格诺娃说，十年前“丝绸之路”还是个历史名词，是一个个引人入胜的历史故事。如今，全球约四分之三的国家和数十亿人“行走”在当代丝路上，共享“一带一路”倡议带来的利好。“一带一路”倡议推动了人类的繁荣和进步，其辉煌成就已成为本世纪的重大亮点。

吉尔吉斯斯坦前总理奥托尔巴耶夫在视频致辞中称，过去十年来，中国已同150多个国家和30多个国际组织签署“一带一路”合作文件。共建“一带一路”框架下的双多边合作，在全球各地均结出丰硕果实。展望未来十年，越来越多中亚地区的年轻人希望加入中国提出的这一倡议，为实现本地区的现代化和面向21世纪的高质量发展而贡献力量。

上海合作组织前秘书长诺罗夫表示，习近平主席提出的伟大倡议秉持相互尊重、平等互利和公平原则，符合最广大人民的利益，为各国发展提供新机遇，得到国际社会的广泛支持。“一带一路”倡议与全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等一起，为应对当今世界的种种挑战作出重要贡献。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄表示，“一带一路”倡议已成为当今世界上最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。哈萨克斯坦是中亚地区重要大国，是“一带一路”倡议的首倡之地和西出首站。2022年，中哈贸易额首破310亿美元大关，同比增长23.6%；今年1-7月，两国贸易额增长24.8%。照此速度，两国元首关于到2030年将贸易额提高到400亿美元的设计目标很可能提前实现。

中哈政府代表、专家学者、商界代表等嘉宾还围绕“非凡十年——‘一带一路’倡议十周年回顾”主题发表演讲，回顾十年来共建“一带一路”倡议丰硕成果，擘画双边关系下一个“黄金30年”宏伟蓝图。

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