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中国援多米尼克灾后重建项目奠基仪式顺利举行

2023年09月08日09:03 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻多米尼克大使林先江发表致辞。中国驻多米尼克大使馆供图
中国驻多米尼克大使林先江发表致辞。中国驻多米尼克大使馆供图

人民网里约热内卢9月6日电 （记者宋亦然、陈海琪）罗索消息：当地时间9月6日，由中国援建的飓风灾后重建学校项目奠基仪式在多米尼克首都罗索举行。多总理斯凯里特及夫人、多议长伊萨克、中国驻多米尼克大使林先江，多外交部长亨德森、教育部长艾尔弗雷德，中土集团副总经理刘东，及多政要、在多中资机构、华侨华人代表等近200人出席仪式。

林先江表示，自项目立项以来，中多双方努力克服新冠疫情影响，促成项目成功落地。中方深知多各界对学校项目的热切期盼，将加快项目建设，尽早让当地学生享受现代化的教学设施。2024年是中多建交20周年，两国将以此为契机，进一步深化在农业、教育、卫生等领域的务实合作，推动两国友好关系再上新台阶。

斯凯里特在讲话中感谢中国政府自建交以来在各领域的慷慨相助，并表示，中国是真正的、值得信赖的朋友。学校项目是多中长期友谊的结晶，是中国对多米尼克人民善意的最好表达。斯凯里特指出，目前，已有近百名多米尼克学生获得了中国政府奖学金并赴华留学，而今天奠基的学校重建项目更是让多本地的孩子们梦想成真，为他们创造了最好的受教育机会，为他们的前程和国家的未来带来希望。斯凯里特还承诺将继续坚持一个中国原则和巩固两国深厚的友谊。

多教育部长艾尔弗雷德表示，学校项目是多中两国友好合作最鲜活的案例，体现了两国亲密的友谊、精诚的合作以及良好的伙伴关系。中国土木集团副总经理刘东表示，学校项目是多重要的民生工程，中土集团将以中国质量和中国速度，为多民众建设最优质的工程，助力中多两国友谊良好发展。

致辞结束后，斯凯里特、林先江和多有关官员及学校师生代表在古德维尔中学旧址共同为项目奠基。

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(责编：于洋、常红)

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