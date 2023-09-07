人民网雅加达9月7日电 （记者张矜若）柬埔寨磅士卑消息：9月6日上午，“纯净家园-2023”多国联合扫雷行动中方任务分队采用空中输送的方式，赴柬埔寨参加多国联合扫雷行动。

“纯净家园-2023”多国联合扫雷行动是根据东盟防长扩大会扫雷专家组磋商共识，在中国和柬埔寨共同主席国组织下进行的一次多国联合扫雷行动。此次行动中方任务分队以第75集团军某旅为主组建，下设6个扫雷组，2个排爆组，2个教学班和部分保障力量，共一百多名官兵。

此次行动主要包括实地联合扫雷、扫雷排爆联合教学、指挥中心研讨三个任务，涵盖了实地联合扫雷、多国联合扫雷排爆训练、《东盟扫雷标准作业程序》（草案）讨论修订、《联合指挥中心标准作业程序》（草案）讨论修订、扫雷行动论坛、多国联合扫雷综合演练、文化交流等内容，将在柬埔寨王家军多国维和部队培训学校和周边雷场两个方向同步进行。中方任务分队官兵将参与全部任务。

“我们抽组执行任务的官兵都是精干力量。”中方任务分队领导表示，为了保证此次行动圆满顺利，他们抽组参与行动的官兵中，60%以上都有维和或边境扫雷经历，经验十分丰富。出国前，他们还根据任务需要，组织官兵进行了模拟扫雷排爆、联合教学等课目的针对性强化训练，还让官兵系统学习了行动方案计划、外交礼仪、英语交流等知识，全面提升官兵的能力素养。

据悉，2021年至2023年，中国和柬埔寨担任东盟防长扩大会扫雷专家组共同主席国，今年双方联合主办多国联合扫雷行动，旨在提升双边、多边联合扫雷行动协同能力，加强各成员国和机构间非传统安全领域务实合作，进一步解决地区雷患问题，为增进地区人民安全与福祉贡献积极力量。

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