新华社北京9月6日电 题：红十字国际委员会主席：中国在国际人道主义事务中发挥越来越重要的作用

新华社记者董博婷、王宾

6日，红十字国际委员会主席斯波利亚里茨在北京接受新华社记者专访时表示，中国是全球多边行动和国际人道主义事业的重要参与者、推动者，在国际人道主义事务中正发挥越来越重要的作用。

今年是红十字国际委员会及国际红十字与红新月运动诞生160周年。斯波利亚里茨表示，160年来，红十字国际委员会始终致力于弘扬国际人道主义精神。面对复杂的国际环境，人道主义事业需要更多志同道合的伙伴。

中国是首批加入《日内瓦公约》及其附加议定书的国家之一，始终积极承担国际人道主义责任。

“近年来，中国持续向有人道主义需求的国家派遣医疗队和医疗专家，为当地民众提供服务，彰显了中国对援外医疗事业的承诺。”斯波利亚里茨说，在土耳其、叙利亚发生强震后，中国红十字会是首批联系红十字国际委员会实施救援的国际伙伴之一。“红十字国际委员会高度赞赏中方为国际人道主义事业发挥的积极作用和作出的重要贡献。”

这是斯波利亚里茨去年10月就任红十字国际委员会主席后首度访华。谈及5日在北京人民大会堂出席第49届南丁格尔奖颁奖大会，斯波利亚里茨表示，7位中国获奖者不仅在各自的专业领域作出了杰出贡献，而且在抗击新冠疫情期间均表现出了“护佑生命、竭诚奉献、专业精湛、勇气非凡”的南丁格尔精神，用实际行动诠释了国际红十字与红新月运动基本原则内涵，践行了人类命运共同体理念。

“中国成为获得第49届南丁格尔奖人数最多的国家，这体现了红十字国际委员会和国际社会对中国人道主义事业发展成就的高度认可。”斯波利亚里茨说。

红十字国际委员会和中国红十字会今年1月在瑞士日内瓦签署合作备忘录，就未来五年的合作方向达成一致。斯波利亚里茨表示，双方将加强在“一带一路”倡议人道领域的合作，促进人道外交，在国际人道法、卫生等领域开展合作，交流经验，并促进人道主义知识在青年中的普及。

“在国际人道主义事业中，红十字国际委员会需要来自中国的更多支持，期待双方共同为促进世界和平发展作出新的贡献。”斯波利亚里茨说。

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