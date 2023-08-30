新华社北京8月30日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯和乌克兰方面30日分别表示，29日深夜到30日凌晨，双方境内多个目标遭到对方无人机和导弹袭击。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克29日说，乌克兰在战争期间不可能举行选举。

——俄罗斯普斯科夫州州长韦杰尔尼科夫30日在社交媒体上发文说，29日深夜，乌克兰无人机对普斯科夫机场发动袭击，袭击导致机场起火，没有造成人员伤亡，机场30日所有航班已被取消。另据俄国防部和有关部门消息，30日凌晨，乌克兰企图利用无人机对俄中央联邦区、布良斯克州等境内目标发动大规模袭击，这些无人机在多个地区被摧毁。此外，29日凌晨，俄防空部队在图拉州击落了两架乌克兰无人机。

——基辅市军事管理局30日在社交媒体发文说，当天凌晨，乌首都基辅遭俄罗斯无人机和导弹袭击，乌防空火力拦截了约20个空中目标，市中心多个区被无人机和导弹碎片击中，导致2人死亡、3人受伤，袭击还导致建筑物起火。此外，敖德萨州、日托米尔州当天凌晨也遭到俄罗斯导弹和无人机袭击，部分基础设施和铁轨被无人机碎片击中，袭击还引发大火。

——据乌克兰总统网站29日报道，乌克兰总统泽连斯基当天与日本首相岸田文雄通话时就恢复黑海粮食走廊等议题进行了沟通。

——乌克兰外长库列巴29日晚在社交媒体发文称，当天他与北约秘书长斯托尔滕贝格通话讨论乌克兰接下来加入北约的步骤。双方讨论了调整后的乌年度国家计划和乌克兰—北约理事会全面部署。

——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克29日在列举乌在战争期间不可能举行选举的原因时说，“当前国家处于战时状态”，无法组织在前线的近百万军人参与选举活动；俄罗斯袭击不断，无法保障乌民众安全，无法开展选举宣传活动；超过1400万乌民众在境内外处于流离失所状态，无法在短时间对这部分人进行选民登记。波多利亚克表示，明年乌克兰能否举行选举取决于前线局势。

——莫斯科市市长索比亚宁28日凌晨在社交媒体上表示，一架飞往莫斯科的无人机在莫斯科州柳别尔齐地区被俄防空部队摧毁，初步消息显示未造成人员伤亡及财产损失。另据俄航空运输署消息，为保证民航飞机飞行安全，莫斯科谢列梅捷沃、伏努科沃、多莫杰多沃和茹科夫斯基机场28日凌晨曾一度短暂关闭。（参与记者：黄河、李东旭、耿鹏宇）

(责编：崔越、徐祥丽)