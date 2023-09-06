新华社渥太华9月6日电 通讯：93面小旗的苦痛诉说——加拿大土著痛斥原住民儿童寄宿学校制度

新华社记者林威 李海涛

从8岁到20岁，帕特里克·德若奈尔一直在加拿大中部萨斯喀彻温省一所博瓦尔印第安人寄宿学校就读。如今，这所学校所在地已变成山岗上的一片空旷草地。但一想起这段遥远的就读经历，今年已65岁的德若奈尔仍恐惧不已。

“如果学生犯错就会遭到辱骂、泼水、扇耳光、鞭打等种种虐待，施暴者既有老师又有修女，同学之间往往为了自保也难以友好相处，”德若奈尔说，“我从来没有告诉过父母关于这所学校的情况，因为我很害怕，我不敢说一个字。”

近日，学校旧址的这片草地上摆放着不少童装、玩具，还插着93面粉色小旗，代表当地原住民部族在这片草地新发现的93座疑似无标记儿童和婴儿坟墓。这是村民在以自己的方式纪念那些逝去的生命。

面对记者，村民们讲述了此间代代相传的不幸，以及对于用部族自己的方式摆脱困境的期许。

村民道恩·麦金泰尔是此次搜寻儿童遗骸行动成员之一，她的父亲曾在这所学校就读。麦金泰尔说，自己从小就听老人们悄悄议论印第安人寄宿学校儿童神秘死亡、学生遭受虐待和性侵等骇人事件，但没有人敢公开谈论。直到两年前加拿大各地陆续发现儿童遗骸后，当地才开始查验本地是否存在类似的坟墓。

博瓦尔印第安人寄宿学校曾是当地最显眼的建筑，在运营了100余年后于1995年被彻底拆毁。“寄宿学校里面有着太多不堪的回忆，给许多人留下的苦痛也久久挥之不去。”麦金泰尔说，加拿大曾实施的原住民儿童寄宿学校制度让几代人受苦，是当今土著社区酗酒、吸毒、暴力犯罪、帮派犯罪等诸多社会问题的根源。即便这一制度在上世纪90年代已告终止，其负面影响如今依然存在。

加拿大联邦成立后，逐步设立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民，以“寄宿学校”名义强行将土著儿童与其家庭分离。加拿大真相与和解委员会称之为“文化种族灭绝”。

该委员会2015年公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万印第安人等原住民儿童被强制送入学校，现已发现4000多名儿童被虐致死。在加拿大不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、安大略省等多地原住民寄宿学校旧址附近，迄今已发现1700多座无标记坟墓。

麦金泰尔认为，原住民儿童寄宿学校制度把儿童从原生家庭中带离，孩子们就难以学习和继承其传统价值观。她说：“一个人如果长期遭受虐待，长大后也往往会做出危害社会的事情，将其仇恨转嫁到社会各个层面。而且，这种不良影响会像滚雪球一样代代相传。一个人要想摆脱这种困境，需要付出极大努力，更不用说整个家庭、整个社区了。”

村民坎迪丝·保罗是当地传承土著传统文化的积极参与者，也是当地社区应急管理小组成员。她同意麦金泰尔的观点，即寄宿学校不仅给幸存者、还给他们之后的几代人都带来了创伤。她的丈夫也曾在博瓦尔印第安人寄宿学校就读。

她认为，原住民儿童寄宿学校制度摧毁了土著人的自尊和身份认同感，让他们丧失自身的语言和文化，将“你不如白人”的烙印深深刻在几代人的心中。要消除这一消极影响，需要付出几代人的不懈努力。

她说，受伤的土著社区如今急需得到疗愈，但是需要用自己的方式，而不是加拿大政府那套自以为是的方式。“现阶段，我们就想知道真相，找到死亡儿童和婴儿的档案，找回自我身份认同，找回失去的文化和传统，这才是我们希望的疗愈方式。”

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