人民网开罗9月6日电（记者黄培昭）9月6日，中国驻埃及使馆发言人就日本福岛核污染水排海问题答记者问，实录如下：

问题一：请问中方对日本启动福岛核事故污染水排海事件的基本立场是什么？

答：日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海，中方对此表示坚决反对和强烈谴责，已向日方提出严正交涉，要求日方停止这一错误行为。

日本福岛核污染水处置是重大的核安全问题，具有跨国界影响，绝不是日本一家的私事。自人类和平利用核能以来，人为向海洋排放核事故污染水没有先例，也没有公认的处置标准。12年前发生的福岛核事故已经造成严重灾难，向海洋释放了大量的放射性物质。日方不应出于一己之私利，给当地民众乃至世界人民造成二次伤害。

海洋是全人类的共同财产，强行启动向海洋排放福岛核污染水，属无视国际公共利益的极端自私和不负责任之举。日方所作所为是将风险转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋污染者，侵犯各国人民健康权、发展权和环境权，违背自身道义责任和国际法义务。日方将核污染水一排了之，同时也将自己置于国际被告席，必将长期受到国际社会谴责。

中国政府一贯坚持人民至上，将采取一切必要措施，维护食品安全和中国人民的身体健康。

问题二：有报道称，日本东京电力公司发布多核素处理系统（ALPS）“处理水”排海以后的最新海水检测结果，氚的浓度目前没有问题。中方如何看待检测结果？

答：应当指出的是，目前公开的福岛核污染水监测数据都只是日方单方面提供的。国际原子能机构官网关于福岛核污染水专栏也明确标注其资料和数据由日本东京电力公司提供。而东电公司多次曝出篡改、瞒报、虚报数据的丑闻。在长期国际监测机制缺位的情况下，本应作为被监督者的日方却充当起唯一的核污染水数据检测者，这样的检测谈何科学、透明、可信呢？

迄今为止，日方没有证明核污染水排海决定的正当合法性，没有证明核污染水净化装置的长期可靠性；没有证明核污染水数据的真实准确性；没有落实对国际原子能机构和国际社会的承诺，建立由国际原子能机构主导、有利益攸关国家充分参与的长期监测和现场监督国际安排。我们敦促日方，不要一意孤行，立即纠正错误，切实以负责任的方式处置核污染水。

问题三：日本启动核污染水排海以来，日方声称中国是唯一反对日本排海的国家。您对此有何评论？

答：日方声称中方是唯一反对福岛核污染水排海的国家，这纯属罔顾事实、颠倒是非。朝鲜外务省发言人、所罗门群岛总理、瓦努阿图副总理兼外长、俄罗斯自然资源部、韩国总理、德国环境部长、马来西亚卫生部总监等多方都对日本政府这种自私自利、极不负责的行为持批评态度并采取相应防范措施。福岛核污染水开始排海后，日本国内的反对声浪同样高涨。有日本民调显示，约四成受访民众反对排海，88.1%的受访者担心排海计划损害日本形象和潜在经济利益，81.9%的受访者认为日本政府的解释不充分。

必须指出，如何处置核污染水，绝不是日本一家私事，也不仅仅是个别国家之间的事，而是事关污染海洋还是保护海洋、破坏环境还是呵护环境、危害人类健康还是维护人类健康的重大问题。在这个问题上，日本需要面对的，不是哪一个国家，而是整个国际社会。日本应该做的，不是以受害者的面目“鸣冤叫屈”，而是以加害者的身份检讨反省。

问题四：关于中国全面停止进口日本水产品，日方要求中方撤销进口限制。中方对此有何评论？

答：中方已多次就日本核污染水排海问题表明严正立场。中方主管部门依据中国法律法规以及世贸组织《实施卫生与植物卫生措施协定》相关规定，对原产地为日本的水产品采取紧急措施，完全正当、合理、必要。包括韩国、俄罗斯、马来西亚、泰国等在内的地区国家也都采取了相应防范措施。难道日方可以向全球转嫁核污染风险，其他国家就不可以采取维护海洋环境和民众健康的应急保护措施吗？我们奉劝日方，正视周边邻国和国际社会关切，立即停止向全球转嫁核污染风险，不要站在整个国际社会的对立面，否则必将为此承担长远的道义和法律责任。

问题五：昨天，日本外相林芳正访问埃及后日方向媒体表示，日方阐述了对东京电力福岛第一核电站处理水排海的立场并获得埃方理解。请问使馆发言人对此有何评论？

答：如果日方尊重科学，为什么核污染水排海受到国际社会强烈质疑，引发普遍愤慨？为什么迄今没有几个国家公开支持日方排海行动？事实上，那些口头上表示支持日本的国家，恰恰是进口日本水产品数量下降最多的国家。日本政府无视国际社会强烈反对，强行启动福岛核污染水排海，将核污染风险转嫁给全世界，这是极其不负责任的行为。世界上有近二百个国家，公开支持日本核污染水排海的国家没有几个，绝大多数国家，包括日本国内众多民众都对排海持批评和反对态度并采取相应防范措施，这是不争的事实。即使是声称对日本核污染水排海计划“满意”的美国，我们也注意到有报道称，今年上半年，美国减少了从日本进口农林水产品。他们到底在担心什么不言而喻。日方对此不应视而不见，更不能自欺欺人。

埃及是阿拉伯、非洲、伊斯兰和发展中大国，在国际事务中一贯主持公道和正义，相信埃方会从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断。

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