新华社北京9月6日电 （国际观察）戕害世界 罪行累累——起底美国军事霸权

新华社记者柳丝 朱瑞卿

“这个国家是通过残忍无情、毁坏灵魂的战争建立起来的。认清了这一点，才能理解美国的过去与当下。”德国历史学家霍尔格·霍克在《美国的伤痕：独立战争与美国政治的暴力基因》一书中写道。

美国建国和发展史同其进行战争和扩张的历史步调吻合。美国，自独立240多年来，带着其殖民基因和帝国梦想，经过持续不断的战争和军事扩张行为，从北美一隅的新兴政权，演变为全球军事霸权，并凭借霸权行霸道、施霸凌。

无数事实告诉世人，美国恃强凌弱、巧取豪夺的军事霸权行为违背和平与发展大势，给许多国家带来巨大浩劫与无穷危害，是世界动荡不安的主要根源，是威胁人类社会文明进步的最大挑战。

“天定命运”：支撑霸权的精神假想

美国自诩为“山巅之城”，美国人自视为“上帝选民”，认为美国是一个拥有“天定命运”的国家。数百年来，美国人以此为美国军事扩张和军事霸权赋予了所谓“合法性”和“神圣性”。

根据新华社国家高端智库发布的《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》报告（简称报告），美国依靠武力等不断扩张，借美墨战争、美西战争等向西、向海扩张，经两次世界大战崛起为全球超级大国，于冷战后形成一家独大的单极霸权。在美国走向全球军事霸权的历程中，“天定命运论”始终在为美国发展和巩固军事霸权提供着精神假想与行动借口，不断影响着美国的政策和行为——不仅是美国历史上使用军事手段开疆拓土和暴力迫害原住民的依据和借口，也是美国20世纪以来争夺世界主导地位、输出价值观和对外武力干涉的思想根源。

美国外交学者乔治·赫林就曾指出，从驱逐美洲原住民、夺取墨西哥三分之一领土、对菲律宾人和波多黎各人实行殖民统治，到2003年入侵伊拉克，“美国对其‘伟大使命’的认识一直被用来合理化其武力扩张”。

此外，美国人还在不断试图给自身的扩张行为找寻理论依据。美国的社会达尔文主义者称，国家也与自然界一样，遵循弱肉强食、适者生存的规律。国际关系学者们则提出霸权稳定论、民主和平论等，鼓吹美国主导的世界单极体系能带来持久和平。

报告认为，事实上，这些论调都经不起历史和现实的检验，无论如何变换用语，都是为美国军事霸权和利益辩护、服务的理论，其内核都反映出美国黩武、扩张、干预、道德粉饰的帝国思想。

软硬兼施：维系霸权的百般手段

“战争已经成为这个国家历史中不可分割的一部分。与其说美国从建国开始便一直进行战争，倒不如说是战争本身造就了美国。美国所打的战争成就了今天的美国，也将塑造未来的美国。”法国历史学家托马·拉比诺这样描述美国与战争“牢不可破”的关系。

战争和军事行动是美国维持军事霸权地位的最直接手段。美国在其240多年历史中，仅有不到20年没有打仗，堪称世界历史上最好战的国家。通过一场场战争，美国铺设了覆盖全球的军事基地作为控制世界的战略锚点，将拉美和加勒比国家视作“后院”，控制中东等欧亚大陆地缘政治咽喉，把军队部署至非洲，通过军事手段控制重要资源和原料。

美国智库昆西治国方略研究所2021年一项研究显示，目前，美国在海外80个国家和地区设有750个军事基地，几乎是美国驻外使领馆和使团数量的3倍，每年运行成本或高达550亿美元。仅从2001年开始，海外军事基地支持美国在至少25个国家发动战争或军事行动。

报告指出，为维护全球军事霸权，美国不仅通过发动或介入战争、铺设全球军事基地网等显性手段进行直接控制，还通过构建同盟体系、利用规则机制等隐性手段进行间接控制。

以1949年北约成立为标志，美国开始着手打造军事同盟，之后又建立了美菲、美日、美韩等双边同盟，企图以结盟取得整体军事力量优势从而威慑对手，实现自身政治和安全利益。如今越来越多的国家发现，同盟体系实为美国维护军事霸权的工具，作为“盟友”不得不服从美国意志。正如德国联邦议院议员塞维姆·达代伦所说：“美国想要的不是盟友，而是忠诚的仆从。”

各类规则和机制则是美国隐形控制的另一个重要手段，例如利用《出口管理条例》《武器出口控制法》等法律法规构筑军民两用及军用出口管制体系；设立《原子能法》等特定领域立法；建立或主导诸如“巴黎统筹委员会”“导弹及技术控制制度”“瓦森纳安排”等多边机制。而这些国际规则和机制的存在本质上服务美国安全利益。

近年来，美国人还炮制了“基于规则的国际秩序”这一说辞，用来美化包装霸权主义。俄罗斯战略规划与预测研究所所长亚历山大·古谢夫指出，美国刻意保持“基于规则的国际秩序”定义的模糊性，因为这些所谓的“规则”越不具体，美国就越能对其随意“装扮”。一旦有国家违背美国的意愿，美国就会指责其“违反规则”，就有理由对其进行惩罚。

无尽伤害：滥施霸权造成的灾难

“我们可以有一面特别的国旗——我们的国家也可以这样做：我们可以只保留我们惯常的国旗，把白色条纹涂成黑色，用骷髅标志代替星星。”1901年，美国作家马克·吐温曾写下这样的文字来谴责美国在菲律宾发动战争、血腥屠戮的帝国主义行为。

美国军事霸权驱动的战车带来了无休止的伤害。征服印第安人的战争，直接抹去了数百万印第安人口；菲律宾殖民战争，20万至100万菲律宾人死亡；朝鲜战争，300多万平民死亡；越南战争，200万平民死亡；伊拉克战争，20万至25万平民死亡……根据美国布朗大学“战争代价”项目今年公布的数字，“9·11”事件后，美国在全球至少85个国家发动战争或“反恐行动”，已直接导致包括43.2万平民在内的超过94万人死亡，3800万人流离失所或成为难民。

如美国学者、巴德学院教授沃尔特·拉塞尔·米德所言：“美国是世界历史上最危险的军事力量。”

美国在全球的军事行为不仅直接造成巨大的人道主义灾难，更带来包括社会动荡、难民潮、心理创伤、生态危机等一系列复杂的社会问题。

例如，美军在越南留下约35万吨可爆炸的炸弹和地雷，估计仍需300年才能完全清除。美国驻日本冲绳的3座军事基地2002年至2016年至少发生270起污染环境事件，其中大多数未向日本政府通报。2022年5月，韩国正在收回的龙山美军基地被曝土壤和地下水污染严重，韩国环境部发现位于该基地南营区宿舍用地土壤中总石油烃超标29倍，地下水中致癌物苯和酚分别超标3.4倍和2.8倍。

据美国布朗大学沃森国际与公共事务研究所2019年公布的数据，自2001年全球反恐战争以来，美军在装备和部署行动、作战行动、武器制造等过程中，已经产生了12亿吨温室气体，“是世界上最大的温室气体排放者之一”。

美国的军事霸权行为给世界各国带来灾难的同时，也给美国自身带来严重创伤。拉比诺在《美国战争文化》一书中指出，美国几乎每代人都吞食过战争引发的政治、经济和社会乱象所带来的恶果。

美国布朗大学“战争代价”项目数据显示，有超过7000名美军士兵以及约8000名美国防务承包人在“9·11”事件后美国发动的战争中身亡。另有超过3万名美军士兵自杀，这一数字是战斗中阵亡人数的4倍。美国为维持军事霸权所投入的天价军费也让美国国民背上了越来越沉重的负担，美国2001年后战争相关花费已超过5.8万亿美元。更重要的是，美国的军事霸权和对外战争行径滋生并助长了极端势力，反噬了自身安全，“9·11”事件便是典型案例。

“在战争中建国，在战争中扩张，在战争中称霸，是为美国。”报告写道，今天美国的军事扩张仍在继续，美国军事霸权主义仍在霸凌、破坏我们共同生活的世界。

(责编：刘洁妍、刘慧)