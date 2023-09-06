新华社雅加达9月6日电（记者刘畅 林昊）当地时间9月6日下午，国务院总理李强在印度尼西亚雅加达出席第26次东盟与中日韩（10+3）领导人会议。

李强表示，过去20多年，10+3合作机制经历多次危机考验，在推动地区发展繁荣中发挥着重要作用。越是遇到困难的时候，越是需要抱团取暖、团结协作。对于10+3国家乃至整个亚洲国家来说，我们有共同的家园、共同的利益、共同的机遇。要立足亚洲和平发展的整体利益，求同存异、求同化异，不断夯实10+3机制的合作根基，共同应对各类风险挑战，携手促进地区发展繁荣稳定，努力推动构建亚洲命运共同体。

李强指出，当前世界进入新的动荡变革期，全球发展事业面临巨大挑战。我们要始终把发展摆在地区合作的优先位置，排除各种干扰，深挖合作潜力，努力走出一条更加稳健、更有活力、更为普惠的发展路子。中方愿与各方以落实新一期《10+3合作工作计划》为契机，围绕共同打造经济增长中心，重点做好三件事情：

一是持续推进区域经济一体化。要持续释放《区域全面经济伙伴关系协定》红利，更大力度促进要素自由流动，推动贸易投资扩容升级。希望各方支持香港作为首批新成员加入协定。

二是持续深化地区产业分工协作。要秉持开放合作、互利共赢精神，继续发挥地缘邻近、经济互补等优势，推动地区产业链供应链在稳定畅通中优化升级。

三是持续加强科技创新引领带动。中方愿与各方深化数字经济、清洁能源、新能源汽车等领域创新合作，共促新兴产业发展，共同培育更多新的经济增长点。

李强就日本福岛核污染水排海问题阐明中方立场，表示核污染水处置关乎全球海洋生态环境和民众健康，日方应该忠实履行自己的国际义务，同邻国等利益攸关方充分协商，以负责任方式处置核污染水。

与会领导人表示，10+3合作为维护地区稳定、促进地区发展作出重要贡献。各方应协调行动，坚持多边主义，以落实新一期《10+3合作工作计划》为契机，深化经贸、投资、数字经济、绿色低碳发展等领域合作，携手应对气候变化、能源和粮食安全等全球性挑战，为地区稳定与繁荣注入新动力，将东亚打造成和平与增长中心。

会议通过《10+3领导人关于发展电动汽车生态系统的联合声明》。

吴政隆等出席会议。

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