王建刚

新华社联合国9月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军5日表示，安理会应聚焦核心授权，坚持效果导向，致力于解决实际问题。

张军当天在安理会工作方法问题公开辩论会上表示，当今世界面临的危机挑战层出不穷，安理会要履行应尽责任，但也做不到大包大揽，必须集中精力处理威胁和平与安全的重大问题。中方不赞成综合性议题占据过多资源，也不赞成安理会同其他联合国机构“踩脚”或重复劳动。中方更反对个别成员出于政治目的推动安理会讨论国别人权问题。

张军表示，安理会开会只是手段，不是目的。可以从小处做起，提高安理会的效率和有效性。通过的文件应该有可读性和可操作性。非洲三国经常做共同发言，既节约时间，又增强影响力，这种做法值得肯定。中方支持更多举行非正式磋商。中方也支持安理会加强同有关当事国家、秘书长特别代表及非安理会成员的互动沟通。

关于制裁问题，张军表示，中方一向主张，安理会要以谨慎和负责任态度处理制裁，慎重把握制裁力度和范围，根据形势变化做出调整或解除。安理会对苏丹、南苏丹、中非、几内亚比绍等国以及根据安理会第1988号决议所涉制裁都已过时，应该尽快启动解除进程。

张军强调，要让更多非常任理事国担任执笔国。过去两年，阿联酋同各成员耐心协商，推动安理会就阿富汗问题一致通过多项重要文件，树立了很好的典范。要让非洲成员担任非洲议题执笔国。非洲成员在安理会不能担任非洲议题的执笔国，是没有道理的。

张军说，中方一贯支持安理会进行合理必要改革，优先增加发展中国家的代表性和发言权，特别是就优先解决非洲诉求做出特殊安排。改革的最终目标是让广大联合国会员国而不是少数几个国家获益。中方愿同各方共同总结经验、开拓思路，以实际行动推动安理会不断改进工作，更好维护国际和平与安全。

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