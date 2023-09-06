新华社东京9月6日电 专访：服贸会为外企进入中国市场搭建重要平台——访日本贸易振兴机构北京代表处副所长草场步

新华社记者钟雅

日本贸易振兴机构北京代表处副所长草场步日前接受新华社记者专访时表示，日中两国服务贸易前景广阔，中国国际服务贸易交易会为包括日本企业在内的海外企业进入中国市场搭建了重要平台。

2023年服贸会于9月2日至6日在北京举办，主题为“开放引领发展 合作共赢未来”。自2012年创办以来，服贸会及其前身京交会累计吸引196个国家和地区的60余万展客商、600余家境外商协会和机构参展参会。

“日本贸易振兴机构每年都协助日企参加服贸会，取得丰硕成果。去年，日本馆吸引了众多与会者参观体验，参展商对结果非常满意。”草场说。

据他介绍，日本贸易振兴机构今年以“线上线下融合”为主题参加服贸会。除在会场向参会者介绍日本健康养老、文创产品等领域的商品与服务外，该机构还通过线上方式向大众展示，线上线下双管齐下为日本企业与中国市场牵线搭桥。

草场表示，今年参加服贸会的日企数量有所增加，此次服贸会是增进日中两国商务往来的契机。“通过参加今年服贸会，日本贸易振兴机构有望协助日本公司与上百家中国企业签订上百单商务合同。”

服务业已成为全球经济的支柱性产业，服务贸易发展潜力巨大。从2023年服贸会上传来消息：去年中国服务进出口总额达8891亿美元，同比增长8.3%，连续9年位居全球第二。

草场表示，当下各国服务贸易形态多样，预计2023年服务贸易占世界贸易比重将进一步上升，他看好日中两国在服务贸易领域的合作前景。

他说，中国也面临人口老龄化问题，而日本在养老领域有很多专业知识与先进经验，日本贸易振兴机构将与中国地方政府合作举办养老产业交流会等活动，强化两国在该领域的合作。

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