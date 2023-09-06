新华社柏林9月5日电（记者朱晟 李超）2023年德国国际汽车及智慧出行博览会5日在慕尼黑开幕。众多知名企业通过不同形式展示汽车、自行车等领域的未来移动出行产品与创新技术。

据了解，亮相本届博览会的除了宝马、大众、梅赛德斯-奔驰等德国本土企业外，还有来自世界各地的多家知名企业。博览会一名发言人告诉新华社记者，相比上一届博览会，包括比亚迪、零跑、小鹏、商汤科技等在内的中国展商的数量今年翻了一番。

该博览会前身为法兰克福国际车展，今年第二次在慕尼黑举办。德国总理朔尔茨当天为博览会揭幕。他表示，德国将在数周内出台为电动车提供更多快速充电选择的法律，这将有助于建设环境友好型交通。

博览会主办方之一德国汽车工业联合会主席希尔德加德·穆勒对媒体表示，实现未来移动出行目标的关键是可持续与数字化相结合，博览会不仅展示各种交通方式，更聚焦整个移动出行领域的连接，提出以人为本的解决方案。

本届博览会将持续至10日，公众参观区域包括慕尼黑会展中心的展馆和慕尼黑市中心的城市公共展示区。本届博览会期间还将举办世界新能源汽车大会，这是该大会首次在中国以外举办。

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