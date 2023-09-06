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新华社北京9月5日电 喜迎八方来宾，2023年中国国际服务贸易交易会于9月2日至6日在北京举办。今年服贸会以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题，进一步促进展客商交流洽谈、互利合作和互惠共赢。海外企业家表示，服贸会为国内外企业搭建合作交流的重要平台，有利于拓展中国市场新机遇，助力全球服务贸易发展。

开放合作

今年服贸会吸引80余个国家和国际组织设展办会，2400余家企业线下参展，500多家世界500强和行业龙头企业参会，主宾国英国组建了参展以来最大规模展团……随着中国持续推进高水平对外开放，海外参展商竞相参会，服贸会的“朋友圈”越来越大，国际化、专业化水平越来越高。

9月4日，观众从服贸会的沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团展台经过。新华社记者 武巍 摄

2022年，沙特阿吉兰兄弟控股集团首次参加服贸会。今年，该集团扩大了服贸会展台面积。集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，服贸会是中国持续深化对外开放的重要平台，将进一步促进中沙双边贸易往来，并为世界经济增长注入新动能。

意大利波捷特建筑设计顾问有限公司合伙人马西莫·巴尼亚斯科说，服贸会是促进国际服务提供商和中国企业合作的一个极为重要的平台。它让双方能够为潜在的合作面对面交流、建立友好的关系，让更多的海外企业加入蓬勃发展的中国市场。

具有上百年历史的巴基斯坦彣莎珠宝企业总裁艾哈迈德·乔杜里告诉记者，参加服贸会是公司每年的重要议程。展会期间，他与许多中国珠宝同行深入交流，为他的公司在华选址开设新店提供了参考。

互利共赢

近年来，随着中国服务贸易国际合作不断深化，与中国有服务贸易往来的国家和地区达到200多个，中国与15个国家签署了服务贸易合作备忘录。中国商务部数据显示，2022年，中国服务进出口总额近6万亿元，同比增长12.9%，规模创历史新高。今年上半年，增长态势继续保持，中国服务进出口总额达3.1万亿元，同比增长8.5%。

意大利埃尼集团北京代表处首席代表乔瓦尼说，集团希望进一步加强在中国绿色经济领域的投资。服贸会对于帮助海外企业在中国提高投资具有重要意义。他认为，海外企业在中国经济发展中扮演的积极角色得到普遍认可，坚定了这些企业在华继续投资的信心。

9月4日，参展商在服贸会的格鲁吉亚展台品尝格鲁吉亚葡萄酒。新华社记者 武巍 摄

格鲁吉亚葡萄酒制造商特维莉有限公司代表乔治说，服贸会的“务实”和“超高人气”让他印象深刻，格鲁吉亚的葡萄酒历史悠久、具有独特风味，已有不少中国企业和机构在展台与他洽谈合作。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，服贸会为包括开泰银行在内的海外企业提供客户沟通、拓展市场、整合资源的绝佳平台，有利于促进中国与泰国乃至东盟市场紧密联结，为促进跨境商贸蓬勃发展提供助力。

共享机遇

当前，服务业已成为全球经济的支柱性产业，服务贸易发展前景广阔、潜力巨大。以会为媒，数字化、智能化、绿色低碳等服务贸易发展新趋势正不断拓宽服务经济发展空间。服贸会已经成为海外企业在中国市场拓展合作、提升品牌影响力的绝佳机会。

这是9月3日在国家会议中心综合展区拍摄的英国展馆。新华社记者 孙玮彤 摄

英国VR体育训练公司部门主管当特·克劳福德表示，服贸会在各方面都“充满惊喜”“氛围十分友好”。体育科技领域发展潜能巨大，公司希望通过服贸会进一步了解中国市场需求、寻找未来合作伙伴，为接下来进军中国市场做好充分准备。

来自墨西哥的米格尔·比利亚努埃瓦在北京开设了商务顾问公司。在他看来，服贸会已经成为中墨两国公司交流与合作的重要载体。前来咨询业务与合作的人络绎不绝，为其公司在中国的发展提供了不少新机遇。

伊朗呼骆山食品公司代表迈赫迪表示，公司连续三年参加服贸会，让越来越多的中国企业和民众了解伊朗特色产品。服贸会不仅能够提升与中国合作伙伴洽谈合作与业务对接的几率与效率，更成为伊朗企业更好了解中国市场需求的“风向标”。

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编辑：刁慧琳 刘健 王丰丰

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