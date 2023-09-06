人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外国学者：西方炒作中国“债务陷阱论”是荒谬的

2023年09月06日09:38 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网斯德哥尔摩9月5日电 （记者殷淼）瑞典“一带一路”研究所近日刊发《债务陷阱2.0和福山的终结》一文。文章认为，西方关于中国“债务陷阱”的叙事是错误而荒谬的，其目的旨在破坏中国通过“一带一路”倡议与其他国家的发展与合作。

据了解，《债务陷阱2.0和福山的终结》一文由美国《行政情报评论》亚洲事务主编迈克尔·比林顿和瑞典“一带一路”研究所副所长侯赛因·阿斯卡共同撰写。两位作者反对中国“一带一路”倡议制造了发展中国家“债务陷阱”的观点，认为西方炒作中国“债务陷阱论”的叙事是荒谬的。

文章认为，西方对中国在发展中国家债务方面的作用被刻意夸大了，因为这些国家的大部分债务是欠西方或亲西方机构的，而不是中国。以斯里兰卡为例，调查研究数据显示，斯里兰卡欠中国的债务仅占10%，而90%的债务则来自美国贝莱德投资基金和英国阿什莫尔、世界银行和巴黎俱乐部等美西方国家或亲西方金融机构。

文章认为，中国“一带一路”倡议在发展中国家制造了“债务陷阱”的说法是错误的。西方炒作“债务陷阱”的叙事目标之一就是破坏中国通过“一带一路”倡议与其他国家的发展与合作。

文章还指出，西方炒作中国“债务陷阱论”存在三个主要谬误：首先，就债务原因而言，今天陷入债务困境的国家往往在“一带一路”倡议出现之前就陷入了债务陷阱。其次，在债务所有权方面，研究表明，斯里兰卡80%的外债、巴基斯坦的70%和赞比亚77%的外债由西方私营和公共机构拥有。第三，就债务性质而言，西方贷款往往是短期的，利率高，导致不可持续的债务循环，而中国对发展中国家的贷款是长期的低息信贷，有助于改善基础设施。

文章最后强调，在分析发展中国家的情况时应考虑债务背景及其所有权的重要性。因此，中国的贷款应被视为债务减免，而不是债务陷阱。

(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部