人民网斯德哥尔摩9月5日电 （记者殷淼）瑞典“一带一路”研究所近日刊发《债务陷阱2.0和福山的终结》一文。文章认为，西方关于中国“债务陷阱”的叙事是错误而荒谬的，其目的旨在破坏中国通过“一带一路”倡议与其他国家的发展与合作。

据了解，《债务陷阱2.0和福山的终结》一文由美国《行政情报评论》亚洲事务主编迈克尔·比林顿和瑞典“一带一路”研究所副所长侯赛因·阿斯卡共同撰写。两位作者反对中国“一带一路”倡议制造了发展中国家“债务陷阱”的观点，认为西方炒作中国“债务陷阱论”的叙事是荒谬的。

文章认为，西方对中国在发展中国家债务方面的作用被刻意夸大了，因为这些国家的大部分债务是欠西方或亲西方机构的，而不是中国。以斯里兰卡为例，调查研究数据显示，斯里兰卡欠中国的债务仅占10%，而90%的债务则来自美国贝莱德投资基金和英国阿什莫尔、世界银行和巴黎俱乐部等美西方国家或亲西方金融机构。

文章认为，中国“一带一路”倡议在发展中国家制造了“债务陷阱”的说法是错误的。西方炒作“债务陷阱”的叙事目标之一就是破坏中国通过“一带一路”倡议与其他国家的发展与合作。

文章还指出，西方炒作中国“债务陷阱论”存在三个主要谬误：首先，就债务原因而言，今天陷入债务困境的国家往往在“一带一路”倡议出现之前就陷入了债务陷阱。其次，在债务所有权方面，研究表明，斯里兰卡80%的外债、巴基斯坦的70%和赞比亚77%的外债由西方私营和公共机构拥有。第三，就债务性质而言，西方贷款往往是短期的，利率高，导致不可持续的债务循环，而中国对发展中国家的贷款是长期的低息信贷，有助于改善基础设施。

文章最后强调，在分析发展中国家的情况时应考虑债务背景及其所有权的重要性。因此，中国的贷款应被视为债务减免，而不是债务陷阱。

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