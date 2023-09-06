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一批服务业扩大开放的“中国首例”集中亮相服贸会——

中国服务业，世界新机遇

本报记者 汪文正文/图
2023年09月06日09:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　服贸会上，在松下展区，工作人员向参观者介绍绿色出行、绿色制造、氢燃料电池综合能源等解决方案。

　　观众在高通展区体验搭载骁龙移动平台的智能手机。

　　飞利浦展区展示的新一代无液氦磁共振产品。

　　在毕马威展区，观众使用目镜和手柄进行元宇宙创作体验。

　　安永展区工作人员向观众讲解业务和产品情况。

　　观众在英特尔展区的工业AI展台参观手持智能终端、视觉控制器等设备。

　　2023年中国国际服务贸易交易会国家会议中心展馆外景。
　　翁奇羽摄（人民视觉）

　　首家新设外商独资证券公司、首个贸易真实性审核辅助平台、首例中新合作保税航材监管创新、首个中外人文交流教育创新区……9月3日，一批服务业扩大开放的“中国首例”集中亮相2023年中国国际服务贸易交易会，引来多国嘉宾纷纷点赞。

　　中国服务业蕴含的新机遇如何引发全球投资者共鸣？日益成为全球投资热土的中国服务业到底有何魅力？记者在服贸会现场进行了采访。

　　

　　市场庞大，中国服务业机会多

　　谈及投资中国服务业，服贸会的国际合作伙伴爱聊什么？“实现自身发展的同时，为中国市场带来更好的服务”——采访中，多家国际参展企业不约而同地表达这一愿景。

　　中国服务业的强大吸引力，来自中国经济的快速发展和巨大的市场潜力。

　　联合国贸易和发展会议发布的《2023世界投资报告》显示，2022年，在全球外国直接投资总额减少的背景下，中国直接吸引外资规模增加5%，达到创纪录的1891亿美元。“通过服贸会，中国释放出扩大开放、营造一流营商环境的积极信号。”默沙东全球高级副总裁田安娜表示，中国经济韧性强、潜力大，在华投资可以给企业带来更好的发展前景。

　　广阔而富有热力的大市场，给了国际企业长期看好中国服务贸易和服务业的底气——2022年，中国服务进出口总额近6万亿元人民币，同比增长12.9%，规模创历史新高，连续第九年位居全球第二。商务部发布的报告预计，到2025年，中国服务进口占全球比重有望超过10%。同时，服务业长期作为中国吸引外资增长的“主引擎”，近年在实际使用外资金额中占比超七成。

　　瞅准中国服务业市场无限商机，新老伙伴乘势而上、加码投资。

　　飞利浦公司是第三次参加服贸会。去年服贸会闭幕后不久，飞利浦全球业务服务中心在江苏省苏州市升级开幕，为亚太市场提供更优质的专业化服务；今年6月，总投资20亿元的飞利浦大母婴项目产研基地在安徽省滁州市破土动工……飞利浦公司副总裁杨威廉介绍，飞利浦正加快在华本地化进程。

　　“我们生产的CT设备，正在使用中国供应商提供的人工智能技术。”杨威廉说，如今飞利浦约九成产品在中国制造，并为中国市场提供医疗检测仪器及数字化解决方案。

　　服贸会“新朋友”松下是首次线下参展，展示了以环境事业和生活空间事业为核心的解决方案。“目前，松下在华已拥有68家法人公司、4万名员工，事业规模超1200亿元人民币，占集团整体规模的27%。”松下电器（中国）有限公司相关负责人说。

　　深耕中国市场，各国企业拿出最新最尖端的技术与解决方案。

　　赛诺菲中国为2型糖尿病患者带来支持项目，阿斯利康公司展示了肿瘤治疗的重磅新产品……聚焦与中国消费者幸福生活密切相关的健康服务领域，全球伙伴在服贸会发布诸多世界级解决方案。

　　“中国跨境电商卖家善于快速适应新模式、新市场，如今正是他们布局全球市场的好时机。”亚马逊中国副总裁邱胜介绍，亚马逊全球开店已在华建立成熟的本地服务体系，并于今年3月在浙江省杭州市启用全球首个综合性卖家培训中心，全年预计培训卖家近500万人次。“亚马逊面向中国卖家开放全球18个海外站点，将服务中国卖家拓展全球业务。”邱胜说。

　　“服贸会以中国新发展为世界提供新机遇，将有力促进全球服务业和服务贸易发展，为提振世界经济作出贡献。”中国贸促会研究院院长赵萍说。

　　政策提效，中国服务业引力强

　　2023服贸会首次举办“投资中国年”服务业扩大开放推介大会（以下简称“推介大会”）。推介大会上，服务业扩大开放综合试点的11家试点示范省市组团“挑大梁”，通过成果展示、投资推介和项目洽谈，提升全球合作伙伴“印象分”，现场洽谈项目35个，预计投资金额超700亿元。

　　“中国商务部今年组织‘投资中国年’系列活动，将‘请进来’和‘走出去’相结合，全方位展示投资中国的巨大机遇；依托外贸外资协调服务机制，建立外资企业圆桌会议制度，加强常态化沟通交流，做好服务保障，让外资企业有信心投资中国、安心扎根中国。”商务部部长王文涛说。

　　除了发挥好服贸会引资平台作用，国家和地方层面持续加力的政策“组合拳”，让服务业对外资的“磁力”更强、“黏性”更足。

　　商务部部长助理陈春江介绍，中国服务业扩大开放综合试点实施8年来，试点从“1+4”扩围至“1+10”，实施范围已涵盖中国服务业发展水平较高、中外服务业领域投资合作潜力较大的区域，先后在科技、金融、文化等13个行业领域推出1100多项先行先试政策措施。前不久，中国又出台政策，从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等6个方面提出24条措施，进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度。

　　本届服贸会峰会上，中国再次作出服务业扩大开放的承诺：积极开展服务贸易和投资负面清单谈判，扩大电信、旅游、法律、职业考试等服务领域对外开放，放宽服务业市场准入……

　　“中国政府不断优化营商环境，着力提升投资便利化水平，提振了外资企业在华投资的底气和信心。”希杰集团全球副总裁尹道瑄说。

　　热土之上，企业和政策相向而行。今年1-7月，全国新设外商投资企业28406家，增长34%，其中包括大量服务业为主的外资企业。与此同时，“投资中国年”全年预计举办20余场重点活动，吸引更多跨国公司来华投资兴业。据统计，今年已有超百位跨国公司高管访华，考察投资环境、对接发展战略、洽谈合作项目，以实际行动“看多”中国市场。

　　双轮驱动，中国服务业前景广

　　数字化、绿色化“双轮驱动”，更让全球伙伴看到投资中国服务业的广阔前景。

　　“数字中国”加快建设，吸引各国企业布局中国数字服务市场。今年，服贸会“老朋友”高通公司重点展示在5G、大语言模型、虚拟现实等前沿科技领域与中国产业伙伴的合作成果。“连续4年参展参会，我们对中国市场发展前景有信心。”高通公司中国区董事长孟樸说。

　　“零碳服贸”、绿色服贸，向全球伙伴展示中国服务业的绿色未来。多个国家、地区和国际组织在本届服贸会期间举办密集活动，聚焦绿色发展、循环经济，推介最新成果，促进环保服务等领域合作开放。

　　如何让“双轮驱动”更好推动中国服务业和服务贸易高质量发展？全球伙伴们展示了更多可能性。

　　施耐德电气发布全新数字孪生平台，为电力系统寻求安全性、经济性和可持续性的“最优解”。“我们针对行业关键场景需求，通过先进的软件组合与专业服务，促进技术应用落地和产业数实融合。”施耐德电气高级副总裁徐韶峰说。

　　英特尔中国与中国伙伴合作，以第四代英特尔至强可扩展处理器为ZStack私有云解决方案赋能；作为世界知名会计师事务所，安永发布安永ESG掌上应用“碳算器”，德勤带来碳能大数据综合管理平台“勤碳”……围绕中国服务业数字服务、绿色服务领域的投资新热点，中外伙伴洽谈合作、好戏连台。

　　展馆之外，参展企业以行动展示投资中国的决心。今年7月，施耐德电气上海康桥工厂三期工程落成，6500平方米的全新数字化和自动化“零碳工厂”将工厂整体产能提升约30%。8月，阿斯利康在江苏无锡、山东青岛等地达成多项合作协议，加大在华生产供应投资布局，扩建多条药物生产线。

　　商务部有关负责人表示，服务业吸收外资增加，有利于带动中国产业结构优化升级，更好满足居民消费升级的需求，为稳外资作出重要贡献。“我们将继续用好各类经贸展会的载体平台，为招商引资提供支撑，引导地方持续有力开展外商投资促进工作。”商务部外国投资管理司司长朱冰说。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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