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“丝路花语”中国民乐专场演出在印尼举办

2023年09月06日09:11 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“丝路花语”中国民族音乐印度尼西亚专场演出中，演奏者表演琵琶独奏《十面埋伏》。
　　祖卡南摄（新华社发）

　　本报电  （记者赖睿）记者从中国音乐家协会获悉，由中国驻印度尼西亚大使馆指导，中国音乐家协会主办的“丝路花语”中国民族音乐专场演出日前在印尼雅加达举办。印尼各界人士及当地华侨华人等500余人观看了演出。

　　专场演出在一组民族器乐合奏中拉开帷幕。其中，乐曲《丝绸之路》是一部以古丝绸之路为题材的中国民乐佳作，既有幽幽怀古之情，也有充满希望的未来之感。乐团还带来耳熟能详的印度尼西亚乐曲《哎哟妈妈》，引发当地观众共鸣。随后，古筝独奏《秦桑曲》、琵琶独奏《十面埋伏》、唢呐独奏《百鸟朝凤》、二胡独奏《二泉映月》《查尔达斯》等民乐节目，昆曲选段《牡丹亭·游园》、女声独唱《我的祖国》《青春舞曲》等悉数上演。压轴曲目二胡齐奏《光明行》，借鉴西方作曲技法且具有鲜明的中国民族音乐特色，收获现场观众此起彼伏的掌声。

　　担纲本次专场演出的中国音乐家协会“金钟之星”民乐团，由中国二胡演奏家朱昌耀领衔，包括昆曲表演艺术家王芳、荣获中国音乐“金钟奖”金奖的多位青年音乐家，以及江苏省演艺集团民族乐团、苏州民族管弦乐团的青年音乐家等。

　　据悉，共建“一带一路”倡议提出10年来，中国音乐家协会多次组派民族音乐团组，赴“一带一路”沿线国家和地区举办“丝路花语”中国民族音乐巡演活动，受到海外观众欢迎。本次亚太国家巡演，除在印尼举办专场音乐演出之外，还将前往孟加拉国、尼泊尔等演出。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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