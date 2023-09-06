新华社北京9月5日电 新华社国家高端智库5日面向全球、多语种发布《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告，并举行专家研讨会。

9月5日，新华社国家高端智库面向全球、多语种发布《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告，并举行专家研讨会。新华社记者 才扬 摄

报告深刻剖析美国军事霸权的思想根源，揭示其维护军事霸权的手段工具，以大量事实和数据展现美国军事霸权带给世界的巨大危害。

报告认为，美国军事霸权是美国谋求单极世界、维护霸权秩序的核心支柱。美国肆意发动战争、对别国进行军事干涉等霸权行径戕害生命、践踏人权和别国主权、破坏国际和平与发展，给相关国家人民带来巨大痛苦和灾难，是威胁全球安全稳定的最大乱源，严重阻碍人类文明进步。

十余位来自亚洲、中东、非洲、亚欧、欧洲和拉美地区专家及国内学者以线上和线下方式参加了报告发布暨研讨会，并对报告予以高度评价和肯定。

俄罗斯国立高等经济学院欧洲和国际研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫认为报告“深刻、准确和及时”。他指出，美国是全球最具扩张性的国家，美国的军事霸权以严重破坏国际法和非法对外干涉为特征。

贝尔格莱德平等世界论坛主席、塞尔维亚前资深外交官日瓦丁·约万诺维奇表示，报告内容全面、尊重事实、研究专业，值得称赞。“这份报告将为国际社会加强了解、团结和协调努力以构建多极化以及更为公正包容和真正民主的世界新秩序发挥重要作用。”

报告全文约2万字，通过相关网站、期刊、社交媒体等平台以中文、英文、法文、西文、俄文等语种面向全球发布。

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