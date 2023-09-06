新华社伦敦9月5日电 综述：大英博物馆陷监守自盗丑闻 多国要求尽快归还文物

新华社记者杜鹃 许凤

自监守自盗丑闻曝光后，英国大英博物馆陷入信誉危机。该馆日前宣布，将任命英国维多利亚与阿尔伯特博物馆前馆长马克·琼斯担任大英博物馆临时馆长，以接替先前引咎辞职的哈特维希·菲舍尔。大英博物馆一名发言人告诉新华社记者，警方调查仍在进行中，馆方还启动了独立审查以吸取教训。

大英博物馆8月中旬承认，馆方发现部分藏品“失踪、失窃或损坏”后，解雇了一名员工并报警。流失藏品包括产自公元前15世纪至公元19世纪的黄金珠宝和玻璃器物等。8月下旬，菲舍尔宣布辞职。博物馆董事会主席乔治·奥斯本近日承认，该馆约2000件藏品流失。他说，并非所有被盗藏品都被规范登记和编目。

大英博物馆一名发言人4日在接受新华社记者书面采访时表示，馆方已请警方介入调查，采取了紧急措施加强安保，并启动一项独立审查以查明事件并总结教训。

国际艺术品追讨组织首席执行官克里斯托弗·马里内洛在接受新华社记者采访时说，大英博物馆发生失窃事件“令人震惊”，因为它是“世界上最重要、资金最雄厚的博物馆之一”。这名专门从事追讨被盗艺术品事务的律师担心，那些没有被妥善登记和编目的藏品很可能永远无法归还博物馆，他建议有关方面尽快发布被盗藏品清单。

大英博物馆成立于1753年，是世界上参观人数最多的博物馆之一，藏品800多万件。文物流失事件发生后，多国要求大英博物馆尽快归还文物。

希腊考古学家协会主席迪斯皮娜·库特索姆巴对英国媒体表示，希腊非常关心被盗文物中有多少希腊文物。“我们想告诉大英博物馆，他们可不能再说希腊文化遗产在大英博物馆能得到更好的保护。”希腊文化部长莉娜·门佐尼说，希腊一直要求大英博物馆归还帕特农神庙大理石雕刻，大英博物馆文物流失暴露的安全问题使希方的要求更加强烈。

据报道，尼日利亚方面要求大英博物馆归还贝宁青铜器，这些青铜器的原属地现位于尼日利亚境内。尼国家博物馆和古迹委员会主任阿巴·伊萨·提贾尼在接受英国媒体采访时说：“有些国家和博物馆一直告诉我们，贝宁青铜器在尼日利亚不安全，但他们那里如今发生了盗窃事件，这令人震惊。这个问题的关键在于它们是被盗文物，就应该回到原属地。”提贾尼说，尼政府将在几周内致信大英博物馆和英国政府，要求立即归还贝宁青铜器。

据埃及媒体报道，埃及著名考古学家、前文物部长扎希·哈瓦斯对大英博物馆处理埃及文物的方式表示强烈不满，认为大英博物馆藏品失窃事件是一场“全球性灾难”，是对世界遗产的“严重犯罪”。他要求大英博物馆归还包括罗塞塔石碑在内的埃及文物。此外，哈瓦斯还建议联合国教科文组织和埃及旅游和文物部组织一次国际会议，商讨在大英博物馆保存文物的风险，以及如何尽快将它们归还原属地等问题。（参与记者：沈丹琳）

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