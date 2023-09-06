新华社联合国9月5日电（记者王建刚 尚绪谦）第78届联合国大会5日在纽约联合国总部开幕。第78届联大主席丹尼斯·弗朗西斯呼吁会员国用真正的多边主义精神来解决全球面临的问题与挑战，以更好地保护人类的安全和尊严。

弗朗西斯在开幕致辞中说，新一届联大在“面临一连串逐渐恶化的挑战”的情况下召开。他呼吁会员国通过赋予最脆弱群体权利以推动实现和平；通过调动资源以实现共同繁荣；通过充分重视青年、利用好创新和技术等推动因素以加速发展。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德代表联合国秘书长古特雷斯在开幕式上致辞说，必须立即采取行动，促进和平和人权进步，拯救可持续发展目标，应对气候变化威胁，创造就业及经济发展机会，确保人工智能等技术更好地服务于人类，建设一个为所有人带来希望、不让任何人掉队的世界。

当天早些时候，第77届联大闭幕。第77届联大主席克勒希致辞，弗朗西斯宣誓就任新一届联大主席。

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

(责编：岳弘彬、牛镛)