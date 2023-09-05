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加蓬政变军人领导就任过渡领导人

2023年09月05日20:35 | 来源：新华网
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　　新华社金沙萨9月4日电（记者史彧）利伯维尔消息：加蓬政变军人领导布里斯·奥利吉·恩圭马4日在首都利伯维尔宣布就任加蓬过渡领导人。

　　恩圭马在讲话中表示，新政府将在未来几天组建。他将就新宪法草案举行全民公投，并将在过渡期结束后举行“自由透明”的选举，将权力移交给文职政府。他并未公布过渡期的时长，以及公投和选举的日期。

　　现年48岁的加蓬共和国卫队指挥官恩圭马8月30日被任命为所谓“机构过渡和恢复委员会”主席及过渡领导人。

　　中部非洲国家经济共同体4日宣布，决定暂停加蓬成员国资格，直到该国在可接受的时间内恢复宪法秩序。

　　8月30日凌晨，加蓬选举中心宣布，总统邦戈在26日举行的总统选举中获得连任。随后，部分军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义宣布取消选举结果，称已经夺取政权，国家机关解散，同时关闭该国边境。“机构过渡和恢复委员会”之后发表声明称邦戈已被软禁，其子及总统府多名高官被捕。

　　8月31日，恩圭马决定临时恢复宪法法院、逐步建立过渡机构。恩圭马还要求政府部门立即复工，确保公共服务机构正常运行。9月2日，“机构过渡和恢复委员会”宣布重新开放加蓬边境。

　　联合国秘书长古特雷斯8月30日通过发言人发表声明，谴责通过“政变解决加蓬选举后危机的企图”。非洲联盟8月31日发表声明，决定立即暂停加蓬参加该组织以及相关机构所有活动的资格，直到恢复正常宪法秩序。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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