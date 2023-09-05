新华社雅加达9月5日电 专访：雅万高铁将为印尼人民带来新的发展机遇——访印尼西爪哇省省长卡米勒

新华社记者汪奥娜 余谦梁

印度尼西亚西爪哇省省长里德万·卡米勒日前接受新华社记者专访时表示，由中国企业承建的雅万高铁将创造出新的经济发展机遇和更多就业岗位。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和西爪哇省省会万隆，全长142.3公里，设计时速350公里，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首个全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。

“万隆是雅万高铁的最大受益者之一。”卡米勒说，高铁将两城行程压缩至40多分钟，这意味着更多人能够来到万隆工作生活，更多新的经济活动将在万隆发生，由此为更多普通人创造就业机会。万隆是著名旅游城市，交通便捷性提高也将吸引更多游客、带动当地旅游产业发展，更多民众能够在当地从事服务业，借此改善生活状况。

卡米勒表示，雅万高铁还将显著增强外资对西爪哇的投资信心，拉动高科技产业与制造业领域的投资，有力刺激经济发展。

他说，西爪哇省未来将围绕高铁站建设新楼与新区，提升城市能级，创造新经济增长点，为子孙后代带来更多福祉。

卡米勒强调，中国人民对万隆有着独特的情感，68年前在万隆召开的亚非会议，中国、印尼与其他亚非国家一起并肩战斗，确立了“团结、友谊、合作”的万隆精神。“68年后的今天，我们很高兴看到，中国企业参与建设的高铁在印尼跑起来了，这又一次展现出我们两个国家并肩合作的成果。正是两国的深厚情谊，促成了这个互利互惠的项目。”

“雅万高铁将成为印尼、中国友好的新标志。”卡米勒说，万隆精神历久弥新，印尼和中国正朝着经济发展、社会公正等目标携手前进。

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