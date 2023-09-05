新华社北京9月5日电（记者朱超、董雪）针对台湾当局日前提出的“参与联合国四大诉求”等错误言论，外交部发言人毛宁5日表示，台湾没有任何根据、理由或权利参加联合国及其他只有主权国家才能参加的国际组织。

当日例行记者会上，有记者问：日前，台湾当局举行新闻说明会，提出“参与联合国四大诉求”，并称将联合“邦交国”致函联合国秘书长，敦促联合国修正对第2758号决议的“错误解释”。发言人对此有何评论？

毛宁表示，民进党当局罔顾台湾是中国一部分的事实与法理，以各种方式不断歪曲联大第2758号决议，公然挑战国际社会一个中国原则，为谋求所谓“台湾独立”编织谎言，是十分危险的“谋独”挑衅。

毛宁说，1971年10月25日，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，明确恢复中华人民共和国的一切权利，承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，还要求将台湾当局“代表”从其非法占据的席位上驱逐出去。决议通过后，美国等少数国家为保留台湾在联合国的席位而提出的所谓“双重代表权”提案成为废纸一张。“联大第2758号决议不仅从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，而且明确了中国在联合国的席位只有一个，不存在‘两个中国’‘一中一台’的问题。”

毛宁说，联大第2758号决议通过以来，联合国及其专门机构以及其他国际和地区组织均恪守这一决议规定。世界上182个国家在一中原则基础上与中国建立了外交关系，一个中国原则早已成为公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。任何关于台湾地区参与国际组织活动的问题，都必须在一个中国原则下解决。台湾没有任何根据、理由或权利参加联合国及其他只有主权国家才能参加的国际组织。

毛宁表示，两岸同属一中，台湾是中国领土的一部分，两岸虽长期政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割。这就是台湾问题的真正现状。民进党当局鼓噪“参与联合国”，本质上是制造“两个中国”“一中一台”，企图挑战以联合国为核心、国际法为基础的国际秩序。试图破坏台海现状、危害台海和平稳定的，是不断推进“渐进式台独”、大搞“去中国化”的民进党当局，是不断虚化掏空一个中国原则、纵容支持“台独”分裂活动的外部势力。他们才是破坏台海现状的罪魁祸首。

“我要强调的是，台湾问题纯属中国内政，解决台湾问题是海峡两岸十四亿中国人自己的事。民进党当局寻求外部势力支持，为其‘台独’分裂行径撑腰张目，注定不会得逞。联大第2758号决议不容挑战，一个中国原则不可撼动。历史车轮滚滚向前，中国完全统一一定能够实现！”她说。

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