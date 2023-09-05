新华社乌兰巴托9月5日电 专访：“中蒙博览会将为双边经贸关系持续稳健发展发挥重要作用”——访蒙古国食品农牧业与轻工业部长包洛楚伦

新华社记者阿斯钢 苏力雅

蒙古国食品农牧业与轻工业部长、第四届中国-蒙古国博览会蒙方工作组组长包洛楚伦日前接受新华社记者采访时表示，即将举办的第四届中蒙博览会将为双边经贸关系持续稳健发展发挥重要作用。

作为中蒙交流合作的重要平台，第四届中蒙博览会将于9月6日至10日在内蒙古自治区呼和浩特市举办。

包洛楚伦说，中蒙博览会每两年举办一届，前几届博览会获得巨大成功。本届博览会受到蒙古国工商界和民众广泛期待。

“期盼蒙中两国贸易额通过这一活动实现大幅增长。”包洛楚伦强调，中国的快速发展有目共睹，蒙古国需要与中国密切合作，紧跟中国的发展步伐。

包洛楚伦说：“我们有很多东西要向中国学习。此类博览会的举办将使蒙古国企业有机会向中国企业学习，深化合作、交流经验，进一步扩大两国之间的贸易和经济合作。”

据蒙古国食品农牧业与轻工业部不完全统计，至少有500家蒙古国企业参加第四届中蒙博览会。

包洛楚伦强调，往年参加这一博览会的企业多是轻工业企业，今年将有很多食品制造企业参展，希望向中国同行和消费者重点推介肉类、驼奶饮品和沙棘产品等纯天然产品。

据悉，本届博览会以“共建开放新格局，共享发展新机遇”为主题，其间还将举办10余场贸易投资推介及会议论坛活动。

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