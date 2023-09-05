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“你好！中国”黄河主题旅游推广活动在首尔举行

2023年09月05日18:30 | 来源：人民网-国际频道
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1.“你好！中国”2023黄河主题旅游海外推广季韩国专场活动5日在首尔举行，图为现场嘉宾合影。中国驻首尔旅游办事处供图

“你好！中国”2023黄河主题旅游海外推广季韩国专场活动5日在首尔举行，图为现场嘉宾合影。中国驻首尔旅游办事处供图

人民网首尔9月5日电 （记者马菲）“你好！中国”2023黄河主题旅游海外推广季韩国专场活动5日在首尔举行。此次活动由中外文化交流中心联合山西、山东、河南、四川、甘肃五省文化和旅游厅主办，中国驻首尔旅游办事处、韩国中央日报承办，首尔中国文化中心支持。

中外文化交流中心副主任万铤在视频致辞中表示，黄河是中华民族的母亲河，孕育了悠久璀璨的华夏文明，热忱欢迎韩国朋友到中国走走看看，亲身感受黄河独特的自然之美和文化之韵。

中国驻首尔旅游办事处主任张若愚表示，中国文化和旅游部全新推出的“你好！中国”旅游标识诠释着中国人民对包括韩国人民在内的世界各国人民的美好情感。中国驻首尔旅游办事处将传递好这份美好情感，积极推介中国旅游形象，为促进中韩旅游交流而不懈努力。

韩国文化旅游研究院院长金世媛表示，中韩两国地缘相近，交流历史悠久，中韩两国互为重要的旅游市场。疫情前的2019年中韩互访量超过1000万人次。今年两国的旅游交流从低迷中逐渐恢复。本次活动是向韩国民众推介中国黄河主题旅游的好机会，期待通过此次活动重振两国旅游交流。

韩国一般旅行业协会副会长白承弼表示，本次活动全面介绍黄河的旅游资源价值，希望韩国游客能以黄河作为旅游目的地。同时希望韩国旅游业界能组合更多丰富的旅游产品，让韩国游客能够方便、舒心地去黄河旅游。希望韩中两国之间的旅游交流一如既往地活跃，两国之间的友谊更加深厚。

2.民众参观“看九曲黄河 听华夏故事”主题展。人民网记者 马菲摄

民众参观“看九曲黄河 听华夏故事”主题展。人民网记者 马菲摄

活动现场，山西、山东、河南、四川、甘肃五省分别进行了文化和旅游资源推介。此次活动中，主办方专门设计了“中国优秀文化和旅游企业巡礼”环节，旨在加强中韩文旅企业交流合作，助力旅游市场开发和产业发展。携程集团、中国唱片集团、去哪儿网、腾讯等企业代表推介了入境游产品、黄河主题音乐作品、跨境旅游移动支付服务等。

中韩两国文化和旅游部门，相关企业、行业协会和媒体代表共100余人参加活动。活动现场，嘉宾们还参观了“看九曲黄河 听华夏故事” 图片展，参加“发现中国黄河之美”黄河主题视频全球展映看片会，进一步了解中国黄河文化旅游资源。

“你好！中国”2023黄河主题旅游海外推广季专场活动围绕“看九曲黄河 听华夏故事”主题，旨在弘扬黄河文化，讲好黄河故事，围绕文化遗产、旅游资源等推广重点，推动黄河流域生态保护和高质量发展。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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