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港青梁家僖：内地有非常好的机遇，希望港澳青年多来看看

2023年09月05日14:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月5日电 （记者赵雯博）9月2日至6日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。在国家会议中心展区现场，记者采访到同几位朋友一起来逛服贸会的香港青年——梁家僖。

梁家僖介绍，他一直很关注服贸会：“基本每年都会来，因为每一年都有新的内容，可以让我们学习嘛。”梁家僖表示，今年是疫情后举办的首次服贸会，很多国外的友人都可以过来参展，大家都互动起来了，所以更要来服贸会看看。

9月2日，梁家僖在国家会议中心拍照留念。受访者供图

9月2日，梁家僖在国家会议中心拍照留念。受访者供图

梁家僖往返北京和香港，主要从事文创、科创方面的产业交流相关工作。

作为服贸会的“老粉儿”，梁家僖感到今年明显多了很多科技类的内容和展示，比如关于web3.0、AIGC和元宇宙，而他现在对文旅的元宇宙特别感兴趣，他说来这一趟“很值得”。贵州省和英国分别是2023年服贸会的主宾省和主宾国，梁家僖特意去逛了贵州馆，还向记者介绍了新奇的体验：“在贵州馆里，戴上VR眼镜可以体验到‘天眼’的元宇宙，可以说是体验到了‘宇宙的元宇宙’，非常特别！”

9月2日，贵州展馆里观众排队体验VR。受访者供图

9月2日，贵州展馆里观众排队体验VR。受访者供图

关于服贸会能带来什么机会的问题，梁家僖表示：“之前在服贸会上，我们有机会与平常接触不到的顶尖服务合作，比如灵活用工、财税等方面。服贸会面向所有企业，对我们中小企业来说是拓宽眼界跟资源的好机会。”

梁家僖还表达了自己对服务贸易发展的看法：“从大趋势来讲，我认为服务业（在GDP中）的占比会持续增长，在内地，尤其是第二产业较少的城市，服务贸易和服务类的咨询业务占比未来肯定会越来越高，而香港也是服务业占GDP比重较高的地区，我们认为这是一个很好的发展趋势。”

在北京生活了13年，笑称自己是“新北京人”的梁家僖说：“希望更多的港澳青年多来内地看一看。内地发展很快，很多方面已经超出了大家的想象，希望大家多回来寻求自己的新机遇。趁年轻的时候多看看，找到自己的定位跟发展方向，拥有一个更加美好的未来。”

(责编：于洋、杨牧)

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